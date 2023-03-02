Чего боятся критики TikTok - и насколько оправданы их подозрения?

И вот, почти три года спустя, история как будто повторяется вновь - только на этот раз ставки в ней еще выше.

По мере своего развития общественная дискуссия вокруг TikTok обрастала многочисленными судебными тяжбами - пока, наконец, инициативу Трампа не отозвал сменивший его в Белом доме Джо Байден.

В 2020 году компанию чуть не запретили в США, чего лично добивался тогдашний президент Дональд Трамп. Руководству TikTok приходилось ежедневно отвечать на сотни вопросов по поводу тех рисков, которые приложение якобы несет для своих пользователей с точки зрения кибербезопасности.

Напоследок Мао Нин отметила, что „постоянные ограничения действий иностранных компаний во имя национальной безопасности“ лишь подрывают доверие инвесторов, вызывая у мирового сообщества вопросы по поводу бизнес-климата в государстве подобного рода.

„ЕС позиционирует себя как самый открытый рынок мира, - напомнила китайский дипломат, - хотя в недавнем прошлом в отношении иностранных компаний там неоднократно вводились ограничительные меры, и объяснялось такое необоснованное притеснение как раз соображениями национальной безопасности“.

Она выдвинула и ответное обвинение: в том, что слова Брюсселя нередко расходятся с делом.

„Евросоюз должен уважать сложившиеся на рынке правила и перестать настолько широко и обобщенно интерпретировать вопросы национальной безопасности“, - заявила в ответ представитель МИД Китая Мао Нин.

Китайские дипломаты в ответ лишь разводят руками и апеллируют к презумпции невиновности.

Власти Канады и стран Евросоюза решили последовать американскому примеру и обратились к госслужащим с аналогичным предписанием. Впрочем, и этот шаг отдельные западные политики считают недостаточным - они призывают пойти ещё дальше и запретить приложение официально, на государственном уровне.

Сотрудникам всех американских государственных структур было отдано распоряжение в течение месяца удалить TikTok со всех устройств, где приложение было установлено, поскольку оно может представлять угрозу с точки зрения защиты данных пользователей.

Представительница TikTok заявила Би-би-си, что компания полностью независима и „не предоставляла данные правительству Китаю, и не стала бы это делать, если бы ее попросили“.

2. При помощи TikTok китайские власти могут шпионить за тем или иным конкретным пользователем

В пресс-службе TikTok корреспондента Би-би-си также заверили, что сбор данных о пользователях ведется „в соответствии с практикой, принятой в отрасли“.

К аналогичному выводу пришла в январе текущего года и команда исследователей из Технологического института штата Джорджия: „Ключевым является тот факт, что подавляющее большинство других социальных сетей и мобильных приложений делают ровно то же самое“.

Впрочем, в аналогичном исследовании, проведенном компанией Citizen Lab, отмечается, что „TikTok собирает похожие типы данных, как и другие популярные соцсетевые платформы, чтобы на их основании отслеживать поведение своих пользователей“.

Изучив исходный код приложения, эксперты Internet 2.0 пришли к выводу, что TikTok занимается „сбором чрезмерной информации“ о своих пользователях - например, где именно человек находится, с какого именно устройства выходит в сеть и какие еще программы на этом устройстве установлены.

Критики TikTok нередко обвиняют приложение в сборе чрезмерного количества данных о своих пользователях. В качестве доказательства этого утверждения обычно ссылаются на доклад австралийской компании Internet 2.0, опубликованный в июле 2022 года и посвященный вопросам безопасности в сети.

Какие же три основные претензии предъявляются китайской компании с точки зрения кибербезопасности - и как она на них отвечает ее руководство?

Три года назад приложением пользовались в общей сложности около 800 миллионов человек по всему миру. С тех пор число пользователей, скачавших TikTok, выросло в разы и на сегодняшний день составляет порядка 3,5 млрд.

Несмотря на настойчивые увещевания экспертов в области кибербезопасности, большинство из нас смирилось с тем, что раскрытие личных данных - это та цена, которую мы неизбежно платим за пользование соцсетями.

В обмен на бесплатное предоставление своих услуг соцсетевые компании собирают о своих пользователях информацию, позволяющую более прицельно подбирать показываемую им рекламу (что существенно повышает ее эффективность).

Есть и другой вариант - когда накопленные данные о пользователях продают другим заинтересованным в них компаниям (которые ее используют с той же целью).

Штука в том, что TikTok - в отличие от остальных популярных приложений подобного рода - принадлежит китайскому интернет-гиганту ByteDance. Те же Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и другие медиаплатформы собирают о нас ничуть не меньше информации - но все они базируются в США.

Поэтому вот уже много лет американские законодатели - а вслед за ними и почти весь остальной мир - исходят из того, что собранные этими компаниями данные не будут использованы таким образом, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность США.

В указе, подписанном Дональдом Трампом в 2020 году, утверждается, что информация, собранная приложением TikTok, в теории позволяет китайским властям „отслеживать перемещения сотрудников и подрядчиков федеральных органов власти, собирать на них компромат для последующего шантажа, а также заниматься промышленным шпионажем“.

На сегодняшний день угроза эта исключительно теоретическая - во всяком случае информации о подобных случаях в публичном доступе нет. Однако серьезный повод для беспокойства по этому поводу дает принятый в Китае в 2017 году закон, формулировки которого размыты и могут быть интерпретированы юристами очень по-разному, в зависимости от целей трактовки.