Международная боксерская ассоциация открыла дело против стран, бойкотирующих ЧМ

„Независимый отдел добродетели бокса (BIIU) получил жалобу по поводу определенных лиц за нарушение Конституции IBA и ее Дисциплинарного и Этического кодекса своими публичными действиями.

Дисциплинарные производства были открыты против исполнительного директора/генерального директора Федерации бокса США Майка МакАти, президента Федерации бокса Канады Райана О'Ши, президента Чешской боксерской ассоциации Марека Шимака, председателя Шведской боксерской ассоциации Пер-Акселя Шехолма и президента Федерации бокса Новой Зеландии Стива. BIIU также будет расследовать роль официальных лиц других национальных федераций, присоединившихся к бойкоту.

Жалоба основывается на нарушении нескольких статей Дисциплинарного и Этического кодекса, включая статью 24 Дисциплинарного и Этического кодекса „Подстрекательство к бойкоту соревнований“, связанных с чемпионатом мира по боксу среди женщин 2023 года в Нью-Дели, Индия, и чемпионатом мира мужчин 2023 в Ташкенте, Узбекистан.

Международная боксерская ассоциация (IBA) повторяет, что продолжит делать все возможное, чтобы защитить организацию и все ее национальные федерации от любого ущерба, причиненного отдельными лицами. В боксе нет места какой-либо форме дискриминации, и IBA видит своей миссией защиту своих ценностей. Кроме того, IBA будет защищать свою целостность и репутацию и не позволит ни одним лицам нанести ей вред своим неэтичным поведением“, – говорится в сообщении организации.

Чемпионаты мира будут бойкотировать США, Ирландия, Швеция, Канада, Польша, Чехия, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Норвегия и Украина. Также немецкие боксеры не будут участвовать в ЧМ, чтобы сосредоточиться на подготовке к Европейским играм. Сообщает „Спорт 24“.

Женский чемпионат мира по боксу пройдет в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской - в мае в Ташкенте.

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