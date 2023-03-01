Правда ли, что владельцев бесплатных аккаунтов в Twitter обязали удалить украинские флажки из профиля?

В правилах Twitter есть список ограничений для пользователей: запрет на публикацию фотографий обнажённых детей (а также взрослых без их согласия), на вмешательство в избирательный процесс, на обнародование личных данных. Также запрещено пропагандировать самоубийство и оскорблять людей по расовому, национальному или религиозному признаку. Ничего о политических заявлениях там нет.

Фактчекинговый сайт Snopes сразу после публикации записи обратился к Уолтеру Леху за комментариями, но ответа не получил. Несмотря на то что крайний срок опубликованного предупреждения прошёл, пользователи до сих пор могут размещать эмодзи с украинским флагом рядом с названием профиля.

Первое сообщение об ограничениях в Twitter — это как раз та самая запись в Twitter, скриншот которой широко разошёлся по соцсетям. Твит появился в профиле Walter Report , посвящённом войне в Украине. Этот аккаунт ведёт украинский активист, живущий в США доктор Уолтер (Владимир) Лех , у которого также есть сайт , канал на YouTube , аккаунт в Instagram и подкаст . С февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, он публикует новости и собирает деньги на помощь Украине.

Сообщение о запрете эмодзи с украинским флагом для бесплатных пользователей Twitter стало популярным в соцсетях — как в самом Twitter , так и в Telegram , где об этом рассказывал, в частности, телеведущий Руслан Осташко (345 000 подписчиков на момент написания этого разбора). Чаще всего такие посты сопровождались скриншотом с предупреждением: от лица Twitter сообщалось, что пользователь должен удалить украинский флаг из профиля, поскольку теперь только подписчики Twitter Blue (то есть те, у кого в профиле есть синяя галочка) имеют право таким образом поддерживать Украину. В тексте предупреждения указано: „Размещение этого флага считается политическим высказыванием, направленным против России. Так как мы — нейтральная платформа, мы должны избегать любой политической предвзятости“. В конце сообщения — требование удалить эмодзи из профиля не позже 28 февраля.

Также нет никаких политических преференций и для пользователей с синей галочкой. В правилах Twitter Blue подробно рассказано, что именно можно получить за $8 в месяц (или $84 в год): возможность редактировать твиты в течение получаса после публикации, выбирать оформление приложения из расширенного набора тем, публиковать более длинные записи и т. д.

Наконец, никто, кроме автора Walter Report, так и не столкнулся с подобным предупреждением. Во всяком случае, следов этого нет ни в комментариях к записи, ни в других сообщениях пользователей. В тот же день, 26 февраля, отсутствие угрозы признал и сам автор вирусного твита: „Twitter НЕ запрещает украинский флаг… пока. Однако тот факт, что Маск мог бы это сделать, вполне правдоподобен. Действия и твиты Маска говорят громче фейковых мемов и имеют реальные последствия для Украины“.

Из текста новой записи Walter Report не вполне ясно, признаёт ли автор, что намеренно создал фейк. Откуда он взял скриншот, он так и не рассказал, но из ответа становится очевидно, что это очередной виток критики со стороны украинцев в адрес владельца соцсети Илона Маска, постоянно выступающего с неоднозначными заявлениями о российском вторжении в Украину. В частности, в октябре 2022 года Маск предложил проект мирного договора, предполагающего передачу Крыма России и отказ Украины от вступления в НАТО. В феврале 2023 года компания Маска SpaceX, ещё в самом начале войны передавшая Украине терминалы Starlink, стала ограничивать для ВСУ возможности спутниковой связи в военных целях. Наконец, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк напрямую обвинил Маска в потворстве российской пропаганде из-за того, что Twitter, по мнению Подоляка, намеренно снижает популярность аккаунтов украинских властей.

Таким образом, никаких подтверждений о запрете эмодзи в виде украинского флага для обычных пользователей Twitter до сих пор не появилось. В правила Twitter изменения не вносились, нет и массовых свидетельств со стороны пользователей. Единственное подтверждение — скриншот в блоге украинского активиста, который к тому же признал, что Twitter пока не вводил подобных ограничений.

Итог: Фейк