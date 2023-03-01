На выборах Рийгикогу проголосовал уже каждый пятый избиратель(4)
Сегодня вечером по состоянию на 20:00 на выборах в Рийгикогу 52 174 избирателя по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 145 253 – электронно. Всего в Эстонии приняли участие в выборах 20,4 % избирателей.
Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 4 марта. С понедельника по четверг, 2 марта, с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения.
С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 405 избирательных участков по всей Эстонии. В эти дни избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа по месту жительства.