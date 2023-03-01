ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (371-й день) | В Киеве допускают „стратегическое отступление“ из Бахмута
Подводим итоги 371-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский во вечернем видеообращении косвенно анонсировал готовящееся контрнаступление ВСУ. „Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина“, - сказал Зеленский.
По словам президента, руководство Украины стало проводить заседания Ставки верховного главнокомандующего как минимум дважды в неделю, а самое тяжелое для ВСУ направление - это по-прежнему Бахмут.
За вторник войска Украины отразили более 85 атак врага на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, сообщает в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ. За это же время российские оккупационные войска нанесли по украинской территории два ракетных удара и 12 авиационных ударов, дважды они применили беспилотные летательные аппараты „Шахед-136“. Оба БПЛА были сбиты украинскими военнослужащими. Кроме того, РФ совершила 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате которых пострадало гражданское население. В свою очередь авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла по районам сосредоточения оккупантов 11 ударов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы противника, один район сосредоточения его вооружения и военной техники, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
По данным Генштаба ВСУ, российские потери приблизились к 150 тысячам человек. За минувшие сутки число погибших россиян, участвовавших во вторжении в Украину, возросло на 650 - до 149 890, указывается в заявлении в Facebook. Кроме того, российские силы за сутки потеряли 7 танков (3395 с начала полномасштабной войны), 8 боевых бронированных машин (6638), 10 артиллерийских систем (2393), 1 РСЗО (479), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (2055) ед, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5257), сообщается далее.
Американский Институт изучения войны (ISW) связал рост числа ложных предупреждений со стороны официальных российских лиц с неудачами на поле боя в Украине. В качестве таких „информационных операций под ложным флагом“ ISW называет обвинения со стороны Минобороны РФ в адрес „США и их пособников“ в планировании провокации на Украине с применением ядохимикатов, новые ядерные угрозы Путина и обвинения Украины в подготовке к вторжения в Приднестровье.
Все это свидетельствует о том, что „российские официальные лица все чаще пытаются смягчить информационное воздействие продолжающегося отсутствия успехов России на поле боя“, констатируют в ISW, отмечая, что и раньше наблюдали подобную информационную тактику РФ во время военных неудач в Украине
Россия начала запускать иранские дроны-камикадзе Shahed из Брянской области, чтобы увеличить угрозу столице Украины - Киеву, полагает военная разведка Великобритании. Она указывает на заявление украинского министерства обороны, согласно которому в ночь на 27 февраля в воздушном пространстве страны были сбиты 11 из 14 запущенных беспилотников Shahed, причем девять из них - вблизи Киева. Позже в Черниговской области, граничащей с Киевской, сообщили, что сбили еще три иранских дрона „Учитывая направление атаки, эти БПЛА Shahed, вероятнее всего, были запущены из Брянской области,, Ранее, с середины декабря 2022 года, единственное наблюдаемое место запуска было из Краснодарского края, через Азовское море“, - пишет британское Минобороны. „Вторая пусковая площадка даст россиянам другую ось атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, уменьшит время пребывания (БПЛА. - Ред.) в воздухе над Украиной и станет попыткой еще больше растянуть украинскую противовоздушную оборону“, - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского участвовать в саммите Североатлантического альянса, который запланировано провести в Вильнюсе в июле. Об этом сообщил в интервью литовской медиакомпании LRT сам Столтенберг.
В Офисе президента Украины отрицают причастность украинских сил к атакам беспилотников в России. „Украина не наносит ударов по территории России. Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех территорий. Это аксиома“, - написал в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил обнаружение в РФ нескольких беспилотников нарастанием „процессов паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры“.
В Кремле отреагировали на заявление Киева о непричастности украинцев к беспилотникам, упавшим в России накануне. „Мы ему не верим“, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Украина победила зимний террор президента РФ Владимира Путина, и это стало его пятым крупным поражением в ходе полномасштабного вторжения, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. „Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа“, - написал он в Facebook в первый день весны.
По словам Кулебы, первым поражением РФ стало отсутствие страха у украинцев с первых минут российского наступления, вторым - провал российского блицкрига. „Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине“, - пояснил далее Кулеба. Четвертым поражением он назвал потерю Москвой большого числа захваченных украинских территорий. „До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны каждый день работать на нее и верить в Украину“, - добавил глава МИД Украины.
Украинские военные могут совершить „стратегическое отступление“ их Бахмута Донецкой области, который уже несколько месяцев является одним из эпицентров военных действий в Украине, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский в эфире американской телекомпании CNN. „Россия сейчас пытается окружить его (Бахмут - Ред.), и для этого они используют лучшие подразделения ЧВК Вагнера, по-видимому, наиболее подготовленные и опытные“, - отметил он. Роднянский предположил, что украинские военные взвесят все варианты. „До сих пор они удерживали город, но если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так“, - добавил он.
В Тульской области полиция задержала отца шестиклассницы, нарисовавшей на уроке антивоенный рисунок. Житель Ефремова Алексей Москалев, в одиночку воспитывающий дочь, обвиняется по статье о „дискредитации“ российской армии, сообщает издание „Спектр“. После обыска и задержания отца ребенок остался один, девочку отправили в детский приют, пишет „ОДВ-Инфо“. Полицейские приезжали к помогающей семье волонтерке и угрожали также провести у нее обыск.
Минобороны РФ утверждает, что российские военные предотвратили „попытку проведения массированной атаки беспилотников“ на объекты в аннексированном Крыму. Ведомство заявило, что комплексы ПВО сбили шесть украинских ударных беспилотников, еще четыре дрона были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. „Жертв и разрушений на земле не допущено“, - написало российское ведомство в Telegram, не указав других деталей. Ранее сообщалось о взрывах в крымских поселках Черноморское и Молочное, а также городе Саки минувшей ночью.
В Украине погибло больше российских солдат, чем во всех военных конфликтах после окончания Второй мировой войны, в которых участвовала Москва, подсчитали в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). По оценкам экспертов, за первый год полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 60-70 тысяч военных. Общее число жертв всех предыдущих конфликтов после с 1945 года - 50 тысяч, отмечают аналитики. Они включили в исследование, в частности, обе чеченские кампании, войну в Донбассе, а также конфликты в Афганистане, Сирии, Анголе, Египте, Вьетнаме и других странах.
Парламент Финляндии большинством голосов - 184 „за“ при 7 „против“ и одном воздержавшемся - поддержал предложение правительства о вступлении этой страны в НАТО. Депутаты одобрили Североатлантический договор, а также соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, статусе национальных представителей и международного персонала. Голосование состоялось на сутки позже запланированного срока, так как днем ранее несколько парламентариев выступили против присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.
Александр Лукашенко в Пекине заявил о своей полной поддержке китайского плана по мирному урегулированию в Украине. Трехдневный государственный визит Лукашенко в Китай проходит в „непростое время, требующее новых, неординарных подходов и разумных политических решений“, - цитирует белорусского правителя агентство AFP. „Они должны быть направлены, прежде всего, на предотвращение сползания в глобальную конфронтацию, в которой не будет победителей“, - заявил он во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 3 ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области, в результате есть раненые среди мирного населения. Кроме того, они совершили более 20 обстрелов из РСЗО и 16 авиационных ударов, в том числе с помощью двух БпЛА „Шахед-136“, которые были сбиты украинскими подразделениями, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook. Далее отмечается, что украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы противника.
„На временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лето-осень 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Также так называемая „оккупационная власть“ на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь урожая“, - сообщил украинский Генштаб.
Россия под Угледаром проиграла крупнейшее танковое сражение с начала войны в Украине. Как пишет The New York Times, ссылаясь на представителей украинской армии и собственных корреспондентов на линии фронта, за последние три недели российская армия, пытаясь наступать на обороняемый ВСУ Угледар, потеряла более 130 единиц бронетехники. Украина не раскрывает, сколько вооружений она теряет.
Россия, возможно, готовит новый ракетный обстрел Украины. По данным на 1 марта, в Черном море на боевом дежурстве находится 17 российских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет „Калибр“ с общим залпом в 32 ракеты. В Средиземном море еще 10 кораблей, из которых пять ракетоносителей с 72 „Калибрами“, - говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины.