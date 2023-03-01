ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (371-й день) | В Киеве допускают „стратегическое отступление“ из Бахмута

Американский Институт изучения войны (ISW) связал рост числа ложных предупреждений со стороны официальных российских лиц с неудачами на поле боя в Украине. В качестве таких „информационных операций под ложным флагом“ ISW называет обвинения со стороны Минобороны РФ в адрес „США и их пособников“ в планировании провокации на Украине с применением ядохимикатов, новые ядерные угрозы Путина и обвинения Украины в подготовке к вторжения в Приднестровье.

По данным Генштаба ВСУ, российские потери приблизились к 150 тысячам человек. За минувшие сутки число погибших россиян, участвовавших во вторжении в Украину, возросло на 650 - до 149 890, указывается в заявлении в Facebook. Кроме того, российские силы за сутки потеряли 7 танков (3395 с начала полномасштабной войны), 8 боевых бронированных машин (6638), 10 артиллерийских систем (2393), 1 РСЗО (479), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (2055) ед, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5257), сообщается далее.

За вторник войска Украины отразили более 85 атак врага на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, сообщает в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ. За это же время российские оккупационные войска нанесли по украинской территории два ракетных удара и 12 авиационных ударов, дважды они применили беспилотные летательные аппараты „Шахед-136“. Оба БПЛА были сбиты украинскими военнослужащими. Кроме того, РФ совершила 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате которых пострадало гражданское население. В свою очередь авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла по районам сосредоточения оккупантов 11 ударов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы противника, один район сосредоточения его вооружения и военной техники, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский во вечернем видеообращении косвенно анонсировал готовящееся контрнаступление ВСУ. „Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина“, - сказал Зеленский.

В Офисе президента Украины отрицают причастность украинских сил к атакам беспилотников в России. „Украина не наносит ударов по территории России. Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех территорий. Это аксиома“, - написал в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил обнаружение в РФ нескольких беспилотников нарастанием „процессов паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры“.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского участвовать в саммите Североатлантического альянса , который запланировано провести в Вильнюсе в июле. Об этом сообщил в интервью литовской медиакомпании LRT сам Столтенберг.

Россия начала запускать иранские дроны-камикадзе Shahed из Брянской области, чтобы увеличить угрозу столице Украины - Киеву, полагает военная разведка Великобритании. Она указывает на заявление украинского министерства обороны, согласно которому в ночь на 27 февраля в воздушном пространстве страны были сбиты 11 из 14 запущенных беспилотников Shahed, причем девять из них - вблизи Киева. Позже в Черниговской области, граничащей с Киевской, сообщили, что сбили еще три иранских дрона „Учитывая направление атаки, эти БПЛА Shahed, вероятнее всего, были запущены из Брянской области,, Ранее, с середины декабря 2022 года, единственное наблюдаемое место запуска было из Краснодарского края, через Азовское море“, - пишет британское Минобороны. „Вторая пусковая площадка даст россиянам другую ось атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, уменьшит время пребывания (БПЛА. - Ред.) в воздухе над Украиной и станет попыткой еще больше растянуть украинскую противовоздушную оборону“, - говорится в сообщении.

Все это свидетельствует о том, что „российские официальные лица все чаще пытаются смягчить информационное воздействие продолжающегося отсутствия успехов России на поле боя“, констатируют в ISW, отмечая, что и раньше наблюдали подобную информационную тактику РФ во время военных неудач в Украине

В Кремле отреагировали на заявление Киева о непричастности украинцев к беспилотникам, упавшим в России накануне. „Мы ему не верим“, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Украина победила зимний террор президента РФ Владимира Путина, и это стало его пятым крупным поражением в ходе полномасштабного вторжения, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. „Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа“, - написал он в Facebook в первый день весны.

По словам Кулебы, первым поражением РФ стало отсутствие страха у украинцев с первых минут российского наступления, вторым - провал российского блицкрига. „Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине“, - пояснил далее Кулеба. Четвертым поражением он назвал потерю Москвой большого числа захваченных украинских территорий. „До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны каждый день работать на нее и верить в Украину“, - добавил глава МИД Украины.