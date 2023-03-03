Борьба „Флоры“ и „Левадии“ или триумф „Пайде“? Чего ждать от нового футбольного сезона Эстонии
Уже 3 марта в Эстонии стартует новый футбольный чемпионат Мейстрилиги, в котором примут участие 10 клубов и который обещает любителям футбола немало интересного. Битва за чемпионство, перемены в „Трансе“, перестройка в „Левадии“, серьезнейшая борьба за место под солнцем.
Нынешний сезон чемпионата Эстонии может получиться довольно захватывающим. Судите сами, когда еще столько команд были так хорошо укомплектованы и были настолько мотивированы. „Флоры“ и „Левадия“ все еще две самые стабильные команды Эстонии. Но „Пайде“ потихоньку их нагоняет. „Нымме Калью“ готов сделать качественный скачок при молодом тренере Кайдо Коппеле. Нарвский „Транс“ прекрасно укрепился в межсезонье.
Уже состоялся матч за Суперкубок Эстонии, где схлестнулись чемпион прошлого сезона „Флора“ и обладатель кубка страны „Пайде“. В драматичной встрече городская команда „Пайде“ совершила невероятный камбэк с 2:0 и выиграла первый Суперкубок в истории клуба.
Что будет с „Флорой“?
Чемпион Эстонии прошлого сезона себе не изменяет и как обычно провел скромную трансферную компанию, подписав несколько молодых эстонских футболистов. Из аренды, например, вернулся Стен Рейнкорт, который в прошлом сезоне феерил в составе „Курессаре“ (15 мячей в 39 играх), вернулся в команду (пока на полгода) из венгерского „Уипешта“ экс-капитан, центральный защитник Мяртен Кууск.
„Флора“ продолжает развиваться сама и развивать молодых эстонских игроков. Клубу также предстоит играть в отборочном этапе Лиги чемпионов и вообще пройти в еврокубках как можно дальше, сможет ли клуб при насыщенном календаре защитить чемпионский титул? В позапрошлом сезоне не вышло. Да и в этом игра за Суперкубок с „Пайде“ не дала ответов, а наоборот накидала ещё больше вопросов.
Возвращение „Левадии“: испанский подход заработает?
„Левадия“ - одна из самых обсуждаемых команд межсезонья. Но это в основном связано с приходом испанских специалистов и с ежедневными новостями об очередном новичке клуба. Ряды „Левадии“ покинуло 16 человек, им на смену пришли 14. Перезагрузка!
В списке новых приобретений клуба выделяются 25-летний центральный защитник Вук Латинович и 20-летний нападающий Фелипе Фелисио. Латинович, который родился в США, но также имеет сербское гражданство, в прошлом году играл за „Нью-Йорк Сити“ в высшей лиге США (МЛС). Фелисио, забивавший во многих предсезонных матчах, получил футбольное образование в „Атлетико Минейро“, в одном из грандов бразильского футбола. Самый главный вопрос для „Левадии“ — как быстро команда под руководством Курро Торреса сможет сыграться и быть единым целым организмом.
В „Левадии“ тренеру обычно не дают много времени на раскачку, так что если он продержится на своей работе до лета и успешно проведет отборочный этап в Лиге конференций, то вполне может задержаться в клубе надолго.
„Нымме Калью“ и „Пайде“ будут снова бороться за 3-4 место?
В других топ-клубах Эстонии жизнь была спокойнее. „Калью“ провели более скромную трансферную компанию. Илья Антонов и Максим Подхолюзин, оказавшись ненужными „Левадии“, стали очень важными игроками для „Нымме Калью“, сохранившего костяк прошлого сезона.
Новые легионеры клуба: канадский нападающий Дэвид Промис, бельгийский полузащитник Оливье Ромменс, финский нападающий Антон Ээрол, который ранее играл в дубле немецкого клуба „Кайзерслаутерн“, и французский нападающий Джибриль Дианесси, который провел 7 матчей в высшей лиге Нидерландов в составе команды „Фортуна“. Все они должны помочь команде попасть в топ-3 эстонского футбола.
Концовку прошлого сезона под руководством Кайдо Коппеля команда провела относительно успешно и боролась за 3-е место с „Пайде“ до последнего, а сейчас тренер с футболистами вместе провели полноценную предсезонку, что явно скажется на дальнейших результатах. Но все-таки пока непонятно, справится ли молодой тренер, или „Калью“ в год своего столетия снова станет четвертым.
„Пайде“ совершил несколько важных трансферов еще в прошлом году. В последнее время к ним присоединилось больше молодых местных игроков. Команду покинул гамбийский нападающий Бубакарр Тамбеду, который на правах аренды перешел в молдавский клуб „Шериф“. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего форварда составляет 200 000 евро.
„Пайде“ пришлось параллельно заниматься возможными альтернативами для замены игрока. „Когда стало ясно, что Тамбеду уходит, мы запустили альтернативные варианты“, — сказал спортивный директор, который сказал, что к Пайде“ присоединятся два вингера из „Реал де Банжул“, который тренирует Вячеслав Заховайко в чемпионате Гамбии и с которым „Пайде“ сотрудничает уже много лет.
Городская команда „Пайде“ прогрессирует, в прошлом году они выиграли кубок Эстонии, а в этом — Суперкубок и летом обыграли топ-клубы Грузии и Армении в Лиге конференций.
Проведут ли нарвский „Транс“ и „Курессааре“ крутой сезон?
„Курессааре“ завершил прошлый год на шестой строчке - это самый успешный сезон в истории клуба. Конечно, островитяне захотят повторить успех и в этом году. За зиму было потеряно несколько важных игроков, но зато появились новые молодые и амбициозные футболисты.
Нарвский „Транс“ довольно неплохо усилился в межсезонье, к команде присоединились несколько местных футболистов и легионеров: 28-летний колумбийский полузащитник Харлин Суарес (по данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 300 000 евро), 22-летний бразильский защитник Кауан Алешандре Мартинс Де Паула, а также украинский нападающий Игорь Карпенко, который в прошлом сезоне выступал в казахский „Акжайык“ (Уральск), а в августе переехал в Польшу, где сыграл несколько матчей за команду третьей лиги „Одра“. Обновленный „Транс“ представляет собой команду, способную удивить и повторить прошлогодний успех „Курессааре“.
Кто будет бороться за выживание ?
Футбольный клуб „Харью“, выигравший в прошлом году первую лигу, привлекает к себе много внимания. В высшую лигу вышел клуб с четкой идентичностью, сообществом и болельщиками. Клуб, который быстро поднялся с самых низов и теперь постарается громко заявить о себе, сохранив прописку в высшей лиге.
Если посмотреть на прошлый сезон и зимнее пополнение, „Таммека“ представляет собой команду, способную удивить в отдельно взятом матче, но вряд ли противостоять нынешним „Трансу“ и „Курессааре“.
Таллиннский „Калев“ потерял своего лучшего игрока и топ-распасовшика Иоана Яковлева, который присоединился к „Левадии“. Тем не менее цель клуба - седьмое место. Команда делает упор в основном на собственных воспитанников и развивает местных игроков. „Калев“ впервые стал чемпионом Эстонии сто лет назад и наверняка хочет достойно встретить юбилейный год.
Пярнуский „Вапрус“ закончил и последний, и позапрошлый сезоны на последнем месте. Однако оба раза клуб оставался на плаву, потому что другие коллективы покидали высшую лигу из-за финансовых проблем. У клуба, который летом на домашнем стадионе пользуется поддержкой самой многочисленной домашней публики в Эстонии, цель на новый сезон одна: не занять последнее место. Для этого команда пополнилась новыми игроками и, судя по всему, с „Харью“ у них будет жаркая битва.
Первая игра нового сезона высшей лиги чемпионата Эстонии состоится уже сегодня. Между собой сыграют прошлогодний чемпион „Флора“ и новичок лиги, футбольный клуб „Харью“. Игра состоится на „Спортланд арене“ в 19:00.