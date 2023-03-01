Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

За проголосовали 184 депутата, 7 — против, еще 7 депутатов отсутствовали. Для окончательной ратификации законопроекта его должен утвердить президент Саули Ниинистё.

Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Власти Финляндии объясняли, что решение присоединиться к альянсу вызвано действиями России в Украине, которые повысили обеспокоенность Хельсинки относительно своей безопасности.

Вступление Швеции по-прежнему блокирует Турция, которая обвиняет Стокгольм в поддержке террористических курдских организаций.

Переговоры Турции с Хельсинки и Стокгольмом по поводу их заявок на членство в НАТО возобновятся 9 марта. США и другие страны-члены блока надеются, что Финляндия и Швеция будут формально приняты в альянс уже на саммите НАТО, который должен пройти в Вильнюсе 11 июля.

Сухопутная граница России с Финляндией составляет более 1300 километров. В случае вступления Финляндии в НАТО общая граница России с НАТО удвоится. Сейчас она составляет чуть более 1200 километров.

Ранее МИД РФ обещал в случае вступления Финляндии в НАТО ответные меры „военно-технического и иного“ характера.