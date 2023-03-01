МНЕНИЕ | Как умерла „наша Россия“

Вот фото с Михаилом Жванецким. А вот я жму руку депутату от „Единой России“. Дальше - групповой портрет, на котором, в том числе, улыбающиеся сотрудники ВГТРК. А вот и веселый Дмитрий Гудков, тогда еще депутат Госдумы.

Рукопожатия и компромиссы

Сидя в своей вильнюсской квартире, я разбираю фотоархив. На экране компьютера - фото с одной из ранних годовщин радиостанции КоммерсантЪ FM, где я проработал несколько лет. Лет десять прошло. А кажется, будто век. Мир, в котором было так уютно жить российской интеллигенции и среднему классу крупных городов, строился на иллюзии.

Она заключалась в том, что „продвинутым гражданам“ режим Путина позволит сохранить небольшое пространство, где можно будет ставить оппозиционные спектакли, создавать и развивать критически настроенные СМИ и даже иногда избирать оппозиционных политиков на должности, на которых они ничего существенного сделать не могут.

В обмен на эту иллюзию мы - я был частью этого мира и несу свою долю ответственности - должны были делать вид, что условный „Владислав Сурков“ или сотрудники гостелевидения - это просто люди других убеждений, которым не грех и руку пожать, а иногда и сделать с ними совместный „проект“. Просматривая фото той давней вечеринки в уютном особняке в центре Москвы, я сам себя корю за пожимание рук и улыбки в адрес тех, кого нужно было избегать еще тогда.

Распад этого мира начался после возвращения Путина в Кремль в 2012 году и стал необратимой реальностью после аннексии Крыма в 2014-м. 24 февраля 2022-го на могилу этого мира Путин водрузил окончательное, а не временное надгробие.

Война - спасательный круг Путина

Этого, похоже, пока многие не осознали - ни те, кто покинул Россию, ни те, кто остался. На фоне чудовищной войны многие оплакивают уютные семинары на разнообразных кафедрах „вышек“ и „шанинок“, издательские проекты и вернисажи. Даже демонстрации - „наша Болотная“, „наш проспект Сахарова“, „наши шествия за мир с Украиной“.