Чемпион мира по велоспорту застрелил кошку министра туризма Сан-Марино(1)
Итальянский велогонщик, чемпион мира 2019 года среди юниоров в „разделке“ Антонио Тибери оштрафован на €4 тыс. за то, что застрелил кошку из пневматической винтовки в Сан-Марино. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Хозяином кошки являлся министр туризма Сан-Марино, бывший капитан-регент государства Федерико Педини Амати, сообщает РБК.
По словам 21-летнего Тибери, он не хотел убивать животное. „Моим намерением было просто проверить винтовку. Я также признаю, что действительно целился в кошку, и, к моему удивлению, действительно попал. Я не собирался убивать животное, на самом деле я был убежден, что оружие не смертельно“, — сказал Тибери.
Амати рассказал, что кошка жила у него долгое время. „Моя трехлетняя дочь Лючия обожала ее. Нельзя убить питомца и отделаться штрафом в €4 тыс. Я оценил, что мальчик признался в своем преступлении, но считаю, что нам не нужно давать таким людям место жительства в Сан-Марино“, — добавил министр.
Итальянец живет в Сан-Марино с марта 2022 года. На родине за подобное преступление ему могло грозить лишение свободы на срок от четырех месяцев до двух лет.
Заявление велокоманды Trek-Segafredo: „Команда полностью согласна с штрафом, наложенным на Антонио Тибери в Сан-Марино и решительно осуждает этот предосудительный поступок, который явно нарушает кодекс поведения команды.
Trek-Segafredo, узнав об этом поступке только сейчас, отстраняет Антонио минимум на 20 дней без сохранения заработной платы. Он не примет участия в гонках Trofeo Laigueglia, Тиррено-Адриатико и Милан-Турин. Если будет необходимо, команда примет в будущем дополнительные меры. В дополнение к штрафу, уже выписанному судом, команда пожертвует отложенную зарплату Антонио в соответствующую организацию по уходу, защите и спасению животных.
Trek-Segafredo ещё раз выражает большое разочарование поведением Антонио. Команда стремится помогать гонщикам совершенствоваться не только в спортивном плане, но и в плане развития личности. Команда будет работать в тесном контакте с Антонио, чтобы помочь ему развиваться, и надеется, что он предпримет необходимые для этого шаги, чтобы стать лучше“.