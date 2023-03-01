Чемпион мира по велоспорту застрелил кошку министра туризма Сан-Марино

Хозяином кошки являлся министр туризма Сан-Марино, бывший капитан-регент государства Федерико Педини Амати, сообщает РБК.



По словам 21-летнего Тибери, он не хотел убивать животное. „Моим намерением было просто проверить винтовку. Я также признаю, что действительно целился в кошку, и, к моему удивлению, действительно попал. Я не собирался убивать животное, на самом деле я был убежден, что оружие не смертельно“, — сказал Тибери.



Амати рассказал, что кошка жила у него долгое время. „Моя трехлетняя дочь Лючия обожала ее. Нельзя убить питомца и отделаться штрафом в €4 тыс. Я оценил, что мальчик признался в своем преступлении, но считаю, что нам не нужно давать таким людям место жительства в Сан-Марино“, — добавил министр.



Итальянец живет в Сан-Марино с марта 2022 года. На родине за подобное преступление ему могло грозить лишение свободы на срок от четырех месяцев до двух лет.



Заявление велокоманды Trek-Segafredo: „Команда полностью согласна с штрафом, наложенным на Антонио Тибери в Сан-Марино и решительно осуждает этот предосудительный поступок, который явно нарушает кодекс поведения команды.