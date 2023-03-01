Вдова Кобе Брайанта получит $29 млн за фотографии с места его гибели
Вдова Кобе Брайанта Ванесса в рамках мирового соглашения с властями Лос-Анджелеса получит компенсацию в размере $28,9 млн за распространение сотрудниками управления шерифа и пожарными города фотографий с места крушения вертолета, в котором погибли ее супруг и дочь. Об этом сообщает ESPN.
Эта сумма включает $15 млн, которые суд присяжных присудил Ванессе Брайант в 2022 году. Девять присяжных единогласно согласились с Ванессой Брайант и ее адвокатами, что распространение фотографий с места трагедии стало вторжением в ее личную жизнь. Соистец Брайант Крис Честер, потерявший в аварии жену и дочь, получил по итогам заседания 2022 года $15 млн.
„Сегодняшний день знаменует успешную кульминацию мужественной борьбы миссис Брайант за привлечение виновных к ответственности, — говорится в заявлении адвоката Ванессы Брайант после мирового соглашения. — Она боролась за своего мужа, свою дочь и всех пострадавших, к которым относились с таким же неуважением. Мы надеемся, что ее победа в суде и это мировое соглашение положат конец этой практике“.
Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек разбились на вертолете 26 января 2020 года близ Лос-Анджелеса.
Фотографии с места крушения показывали друг другу полицейские и пожарные, их также видели некоторые члены семей и посторонние, в том числе бармен одного из заведений, куда пришел помощник шерифа.
Кобе Брайант — пятикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), всю карьеру провел в „Лос-Анджелес Лейкерс“.