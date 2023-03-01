Как украинские беженцы помогают экономике ЕС

Людмила со своим 17-летним сыном попала в Австрию весной прошлого года. В 2014 году семье пришлось пережить все тяготы бегства из аннексированного россиянами Крыма, скитания, потом - покупку квартиры в Ирпене, на которую пошли все сбережения.

Теперь квартиры, да и самого дома, нет. Однако в Австрии сын Людмилы прошел интенсивные и бесплатные языковые курсы и смог поступить в университет, где для студентов из Украины создали очень хорошие условия.

Сама Людмила, бухгалтер с многолетним стажем, решила по примеру сына пойти на бесплатные языковые курсы, а затем искать работу по специальности.

Пока семья живет на социальные пособия, но в дальнейшем есть планы встать на ноги.

„В Украине я всегда неплохо зарабатывала, и даже после того, как мы потеряли Крым и дом, никто в нашей семье не задумывался об эмиграции. Но так сложилась жизнь“, - рассказывает Людмила. И на вопрос, вернется ли она в Украину, говорит, что это, наверное, не будет иметь смысла.

И по мере того, как миллионы украинских беженцев начнут ассимилироваться в принявших их странах, таких историй будет все больше.

Не в тягость, а в радость?

С одной стороны, самая большая со времен Второй мировой волна беженцев в Европе оказывает дополнительную нагрузку на финансовую систему ЕС. А если учесть, что большинство украинских беженцев - это женщины и дети, то это еще и нагрузка на системы образования и здравоохранения европейских стран.

По оценкам МВФ, беженцы обошлись ЕС примерно в 30-37 млрд евро. Это больше, чем вся международная финансовая помощь, которую Украина получила за весь 2022 год. С другой стороны, это всего около 0,2% ВВП Евросоюза.

С другой стороны, когда украинские мигранты, получив право на проживание и работу, начали эту работу находить и платить налоги, они стали частью европейской рабочей силы и уже сами поддерживают экономику стран, в которых живут.