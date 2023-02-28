ЕС: Сербия и Косово поддержали европейский план решения конфликта

Боррель не заявлял о том, что план окончательно принят — по его словам, стороны лишь пришли к соглашению о том, что его содержание „не требует дальнейших обсуждений“. Он отметил, что Вучич и Курти „выразили готовность приступить к реализации соглашения“ и пообещали не предпринимать односторонних мер, которые поставят его заключение под угрозу. В то же время Боррель подчеркнул, что для выполнения договора еще потребуется „много работы“. Он выразил уверенность в том, что следующая встреча между ним, Вучичем и Курти состоится уже в марте — на ней может быть принята дорожная карта.

Боррель отметил, что проект соглашения был одобрен всеми 27 странами ЕС и что Сербия и Косово впервые были ознакомлены с ним в сентябре 2022 года. После этого Брюссель вел активную „челночную дипломатию“ — представители ЕС шесть раз посетили Белград и восемь раз съездили в Приштину.

Документ официально опубликовал Евросоюз, он содержит 11 статей. В преамбуле к документу говорится, что стороны осознают, что „нерушимость границ и уважение территориальной целостности и суверенитета, а также защита национальных меньшинств являются основным условием мира“.

В соглашении стороны обещают улаживать споры между собой „исключительно мирными средствами и воздерживаться от угрозы силой или ее применения“. Косово и Сербия обязуются принимать документы друг друга, включая паспорта, дипломы, номерные знаки и таможенные печати, а также развернуть всестороннее сотрудничество в экономике, образовании, культуре и спорте.

Сербия, в соответствии с документом, должна не препятствовать членству Косово в какой-либо международной организации. Отдельно подчеркивается, что Белград и Приштина не будут блокировать путь друг друга в Евросоюз. Косово, в свою очередь, обязуется обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины, которая, в основном, проживает на севере края неподалеку от границы с Сербией.