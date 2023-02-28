ВИДЕО | Опубликовано видео „нарушения“, из-за которого Алексея Навального впервые отправили в ШИЗО

Запись сделана на нагрудную камеру сотрудника колонии.

На видео сотрудник фиксирует короткие рукава на робе политика. „Опять нарушаем, — говорит он, обращаясь к Навальному, — Это не дело, предупреждаю вас, что обязан составить рапорт за нарушение формы одежды“.

Навальный в ответ говорит, что роба ему просто мала.

Как отмечает Gulagu.net, это „нарушение“ стало одним из оснований для последующего водворения Навального в ШИЗО.

С августа 2022 года Навального отправляли в ШИЗО 11 раз; в общей сложности он провел там больше ста дней. Это происходило по надуманным поводам или незначительным нарушениям — например, за то, что политик не вовремя умывался или ходил без куртки.

В начале февраля стало известно, что политика переводят в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода.