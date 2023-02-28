Правда ли, что в США на выставке собак включили гимн Украины?
24 февраля 2023 года в Сети появились сообщения, что украинский гимн использовали во время церемонии награждения на американской собачьей выставке. Мы решили проверить достоверность видеозаписи, приводимой в качестве доказательства.
Вирусный ролик длится 34 секунды и, согласно появляющемуся в кадре логотипу, представляет собой фрагмент трансляции национального чемпионата Американского клуба собаководов (AKC). Государственный гимн Украины звучит с первой секунды видео и заканчивается на 26-й, после чего диктор сообщает о скором вручении приза за четвёртое место. При этом в некоторых публикациях, рассказывающих об инциденте, говорится, что гимн включили перед началом выставки.
С 24 февраля посты об этом ролике появились в многочисленных Telegram-каналах. Например, в канале телеведущего Руслана Осташко запись выкладывали дважды (121 000 и 102 000 просмотров соответственно на момент написания этого разбора), а затем упомянули использование гимна на выставке в числе главных событий дня. Среди других каналов, опубликовавших видео, — „Дмитрий Никотин» (297 000), „Путин в Telegram» (264 000), „Дядя Слава» (123 000), „Срочные новости» (115 000), „Жесть дня» (104 000), Fox News Russia (104 000), „Кот Костян — официальный канал» (100 000), „Яков Кедми» (87 000), „Война история оружие» (85 000), Putin TG Team (83 000), „Рита Эбзеева» (84 000) и „Юлия Витязева» (40 000). Авторы Rogandar News (51 000 просмотров) так объяснили смысл видео: „Можно назвать уйму доказательств того, что лидеры США и европейских стран перебарщивают с „любовью и уважением“ к Украине (конечно, мы говорим только о „показухе“ перед жителями своих стран). Видимо, организаторы посчитали, что это лучшее, что должна услышать собака перед выступлением. В такие моменты хочется только заглянуть в голову тому, кто всё это придумал и предложил. Но, скорее всего, мы не увидим там ничего, даже мозга“. Согласно сервису TGStat, в Telegram на момент написания этого разбора общее число просмотров всех записей о ролике с гимном составило более 3 млн.
25 февраля заметки о ролике с гимном появились в российских СМИ, среди которых РИА „Новости“, радио Sputnik, портал „Украина.ру», „Подмосковье сегодня», газета „Взгляд» и „Народные новости». Причём на некоторых из них отмечено, что часть комментаторов посчитали такой ход организаторов „стёбом“ со стороны американцев, недовольных чрезмерной поддержкой Украины. Также видео разошлось во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и Twitter.
Согласно официальному сайту Американского клуба собаководов, в последние годы все национальные чемпионаты этой организации проходили в декабре. При этом видео с украинским гимном в Сети почему-то появилось лишь 24 февраля, в годовщину начала так называемой спецоперации на территории Украины. В 2022 году мероприятие проходило с 17 по 18 декабря в городе Орландо, штат Флорида. „Проверено“ просмотрело церемонии награждения за оба дня выставки и не обнаружило в этих трансляциях кадров из вирусного ролика.
Разошедшееся видео начинается (0:00) с общего плана участников, трибун со зрителями и попавших в кадр операторов. При этом на декорации в центре и на бортиках видна надпись Sporting Group («Спортивная группа“) — так называется кинологическая категория, в которую входят, например, золотистый ретривер и ирландский сеттер. Затем с 0:14 до 0:19 показан судья в этой категории — Томас Х. Брэдли III, а на отметке 0:20 снова начинается демонстрация общего плана, которая заканчивается в 0:28. В конце видео показаны представители спонсора, производителя кормов Royal Canin, с наградой и чеком — на нём, несмотря на не самое высокое качество записи, можно рассмотреть надпись National Owner-Handled Series Best in Show и число 2018.
Мы проверили трансляции выставки 2018 года и нашли искомые фрагменты в записи первого дня мероприятия. Начало вирусного видео соответствует моменту на отметке 4:17:14, однако в ролике на официальном канале American Kennel Club гимн Украины не звучит: на фоне слышны лишь голоса дикторов и возгласы зрителей. Более того, отличается не только музыкальное сопровождение, но и видеоряд. Если покадрово сравнить вирусный ролик с официальной записью, то совпадут лишь первые 19 секунд, а затем монтаж различается. Например, в вирусном видео не хватает более 20 секунд, которые в подлинной записи идут с 4:17:34 до 4:17:57. А сцена со спонсорами и чеком взята из совершенно другого момента церемонии (в официальной трансляции его можно найти на отметке 19:33), поэтому на чеке указана категория National Owner-Handled Series, а не Sporting Group.
Отметим, что прикреплённое выше видео размещено на YouTube 16 декабря 2018 года и представляет собой запись прямого эфира. Иными словами, его не могли отредактировать уже после того, как видео с гимном завирусилось в феврале 2023 года.
Наиболее раннюю публикацию о включении украинского гимна на собачьей выставке по ключевым словам мы нашли в Telegram-канале „Шейх Тамир» (144 000 просмотров), где пост с видео появился 24 февраля 2023 года в 15:59 по московскому времени. Ранее с этого же канала началось распространение других фальшивых роликов. Например, там сообщалось, что американский телеканал якобы показал речь президента Украины Владимира Зеленского вместо смешного видео с собакой и что в новом клипе певица Мадонна будто бы сбивает с шахматной доски пешку в цветах украинского флага. Обе записи оказались монтажом.
Таким образом, сообщения об использовании гимна Украины во время выставки собак в США не соответствуют действительности. Видеозапись, используемая в качестве доказательства, была смонтирована из разных фрагментов ролика 2018 года, а гимн наложен поверх оригинального звука.
Итог: Фейк