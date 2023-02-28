Правда ли, что в США на выставке собак включили гимн Украины?

Согласно официальному сайту Американского клуба собаководов, в последние годы все национальные чемпионаты этой организации проходили в декабре. При этом видео с украинским гимном в Сети почему-то появилось лишь 24 февраля, в годовщину начала так называемой спецоперации на территории Украины. В 2022 году мероприятие проходило с 17 по 18 декабря в городе Орландо, штат Флорида. „Проверено“ просмотрело церемонии награждения за оба дня выставки и не обнаружило в этих трансляциях кадров из вирусного ролика.

Разошедшееся видео начинается (0:00) с общего плана участников, трибун со зрителями и попавших в кадр операторов. При этом на декорации в центре и на бортиках видна надпись Sporting Group («Спортивная группа“) — так называется кинологическая категория, в которую входят, например, золотистый ретривер и ирландский сеттер. Затем с 0:14 до 0:19 показан судья в этой категории — Томас Х. Брэдли III, а на отметке 0:20 снова начинается демонстрация общего плана, которая заканчивается в 0:28. В конце видео показаны представители спонсора, производителя кормов Royal Canin, с наградой и чеком — на нём, несмотря на не самое высокое качество записи, можно рассмотреть надпись National Owner-Handled Series Best in Show и число 2018.