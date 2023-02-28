35 лет назад Аллар Леванди завоевал бронзу Олимпиады: „меня встречали как героя“
28 февраля 1988 года эстонский двоеборец Аллар Леванди на Зимних Олимпийских играх завоевал бронзовую медаль. Ровно 35 лет спустя звонок корреспондента RusDelfi застал Аллара в том самом Калгари. Но никакой ностальгии у прославленного спортсмена нет: просто он отправился поболеть за своего сына Арлета на чемпионате мира по фигурному катанию.
„Мы поднялись на крышу здания телевидения и посмотрели на Таллинн. Я не помню, было ли у нас с собой шампанское, но я предполагаю, что было“, — вспоминает Рауль Ребане, который в то время комментировал лыжную гонку в рамках турнира двоеборцев. „Я никогда не видел Таллинн полностью светлым, никто не спал, все праздновали. Это один из самых ярких моментов в истории Олимпийских игр, которые у меня когда-либо были“.