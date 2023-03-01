Откуда взялось слово „блин“ и при чем здесь мельница?

Если заглянуть в словарь Фасмера - самый известный этимологический словарь - то узнаем, что слово „блин“ связано со словом „молоть“. Казалось бы, ничего общего, вы можете сказать „Ксения, хватить молоть чепуху“, но на самом деле древняя форма „блина“ - „млин“, то есть то, что намололи - круглое изделие из муки. Также называлась и мельница, и мельничный жернов, так что французское кабаре „Мулен Руж“ и русский блин - родственники.