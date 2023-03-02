Складные велосипеды, велосипеды с мотором или же с корзинкой – какие еще варианты бывают?

Не у всех есть возможность переодеться или принять душ, когда они добираются до работы. Так что понятно, почему люди избегают ездить на работу на велосипеде. Чтобы не ехать в автобусе или не стоять в пробке, на помощь придет электровелосипед .

Все более распространенным представителем семейства горных велосипедов является вариант с большими и широкими шинами. Такие шины служат не только для привлечения внимания, но и для расширения возможностей катания. На таком велосипеде можно успешно ездить по песку, грязи и снегу! Во всех тех условиях, когда обычный велосипед приходится нести в руках.

MTB, или горный велосипед - это велосипед, с помощью которого даже самые сложные ландшафтные рельефы можно проехать с комфортом и удовольствием! Умелому пользователю не составит труда крутить педали, чтобы проехать по камням и валунам или же ехать вверх и вниз. От городского велосипеда его отличает спортивная посадка, рисунок протектора шин и повышенная износостойкость.

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Велосипед не нужно заряжать, то есть одной заботой меньше (за исключением случаев, когда это складной электровелосипед)

Иногда говорят, что электровелосипеды и складные велосипеды - конкуренты. Хотя и те, и другие фантастически подходят для того, чтобы преодолеть последний этап пути, ведь велосипед имеет ряд преимуществ

Складные велосипеды - идеальные городские велосипеды, чтобы проехать, т. с. последние километры. Например, когда вы садитесь в электричку в час пик, может оказаться, что вход с обычным велосипедом запрещен! Складные велосипеды собираются на раз-два, а затем можно садиться на поезд! То же самое касается поездок на автобусе или даже на автомобиле!

Электровелосипеды также являются хорошим решением для тех, кто из-за травмы или болезни не может ездить на велосипеде на большие расстояния. На наших дорогах можно увидеть все больше и больше таких велосипедов. Для велосипедиста это, конечно, только хорошо, так как используемые технологии совершенствуются, а стоимость снижается.

В-четвертых, велосипед как средство передвижения

Каждый, кто бывал в Нидерландах, Дании или Бельгии, наверняка видел семейный велосипед. Иногда неразумно отпускать ребенка на велосипеде одного - возможно, он слишком мал, время ограничено или движение интенсивное. Однако разместить одного - или более! - детей на обычном велосипеде, да еще с сумками, которые обычно приходится брать с собой, может быть сложно или даже небезопасно.

Самый простой вариант - это коляска, которую можно прикрепить к большинству типов велосипедов, и в ней точно поместится один, а в некоторых случаях и два ребенка. Трехколесный велосипед с корзиной, напротив, помещает детей впереди велосипедиста, чтобы вы могли за ними присматривать. Да, эти велосипеды значительно отличаются по размеру, поэтому они не везде подойдут. Однако езда на них настолько легка и комфортна, что это не проблема.

Четыре примера, которые показывают, что велосипед - это далеко не только два колеса и рама. Как видите, существуют складные велосипеды, велосипеды с толстыми шинами и даже велосипеды с электроприводом или корзиной. Просто выберите подходящий для вас, и мир станет намного больше!

Не забывайте, что велосипед - это еще и отличный подарок.