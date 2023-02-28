Путин и Кабаева живут вместе и пользуются деньгами из „общака“ на Кипре: „Проект“ выпустил новое расследование

В первой серии издание описало найденную кипрскую компанию Ermira Consultants, на которую записаны доли в важных для Путина предприятиях. Журналисты встретились с бывшим менеджером бизнеса одного из ближайших друзей президента, имевшим отношение к управлению тайной финансовой сетью, в состав которой входила и Ermira. Собеседник рассказал, что до 2015 года компания принадлежала подставному лицу — адвокату из Санкт-Петербурга Владиславу Копылову. Но на самом деле со счетов Ermira оплачивались покупки для Путина и его близких. Также он покупал с этих денег квартиры и дома.

Вторая серия описывает быт Путина и Кабаевой, которые, как выяснили журналисты, живут вместе. Помощницы и двоюродные сестры гимнастки постоянно бывают в резиденции Путина на Валдае, а одна из сестер даже имеет жилье неподалеку. Для Кабаевой и детей построили отдельный деревянный терем на территории резиденции на Валдае, такой же отдельный дом для нее есть рядом с его дворцом. В 2021 году у терема Кабаевой был сооружен лодочный причал, с которого можно переплыть канал и оказаться в парке площадью 28 гектаров. Окрестности резиденции являются заповедными местами, в том числе включают территорию Валдайского национального парка, охраняемого законом. Однако в 2018 году для Путина построили тайную железную дорогу, по которой он приезжает в резиденцию, вероятно, на своем бронепоезде, о котором уже писал „Проект“.