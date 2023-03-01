Началась очная продажа билетов на ЧМ по хоккею в Риге, в аэропорту открыта фан-зона

ЧМ-2023 состоится с 12 по 28 мая в Тампере (Финляндия) и Риге. В турнире сыграют 16 сборных. В Риге на „Арене-Рига“ пройдут матчи группы B (в ней сыграют сборные Латвии, Канады, Чехии, Казахстана, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии), а также два четвертьфинала, пишет Rus.delfi.lv.

„Через 80 дней в Тампере и Риге начнется самое важное спортивное событие года. Мы уверены, что оно еще раз докажет миру, что Латвия является державой по организации спортивных мероприятий самого высокого класса“, - подчеркнул генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Роберт Плявейс.

До сих пор болельщики могли купить билеты на матчи ЧМ-2023 в Риге только онлайн. А с 21 февраля в информационном центре т/ц „Domina Shopping“ открылась первая и единственная точка очной продажи билетов на турнир.

Сейчас в публичной продаже доступны билеты трех категорий на все матчи чемпионата мира по хоккею. Билеты четвертой категории (парковочные места) можно будет приобрести ближе к началу турнира.

„Мы гордимся тем, что уже второй раз ТЦ „Domina Shopping“ стал официальным партнером чемпионата мира по хоккею! Мы позаботимся о том, чтобы не только посетители игр в „Arēna Rīga“, но и клиенты нашего торгового центра почувствовали соревновательный дух этого вида спорта“, - говорит директор „Domina Shopping“ Дина Бунце.

С 20 февраля приобрести билеты на матчи ЧМ-2023 можно в новых ценовых категориях и секторах „Арены-Рига“.

На текущем этапе подготовки к чемпионату мира технические и организационные решения позволяют выставлять на продажу дополнительные места, отмечают организаторы.

Сейчас билеты на матчи ЧМ в „Arena Rīga“ доступны для продажи в секторе 301 и на всех оставшихся местах в секторах 401, 402, 403 и 404. Также теперь можно приобрести билеты и в 104-й сектор, который ранее был зарезервирован для организационных нужд.