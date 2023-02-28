В Японии возбудили уголовное дело из-за коррупции при организации ОИ-2020
Японская прокуратура возбудила уголовное дело против рекламного гиганта Dentsu и пяти других компаний по обвинению в коррупционном сговоре при подготовке Олимпийских игр-2020 в Токио. Об этом сообщает Associated Press.
Даты судебных заседаний пока не назначены.
По словам прокуроров, обвинения сосредоточены вокруг компаний и частных лиц, вступивших в незаконных сговор при заключении контрактов во время Олимпиады и тестовых мероприятиях, проводимых до Игр. Среди компаний, которым предъявлены обвинения, — Hakuhodo, Tokyu Agency и Cerespo. Все занимаются организацией мероприятий, продвижением спорта или маркетингом.
Ясуо Мори, бывший исполнительный директор оргкомитета Олимпиады, и Кодзи Хенми, возглавлявший спортивное подразделение Dentsu, были среди семи лиц, кому предъявлены обвинения. Оба были арестованы в начале этого месяца.
Kyodo отмечает, что общая сумма контрактов этих компаний составили около ¥40 млрд ($307 млн).
Прокуратура уже расследует другой скандал со взятками, связанный с Харуюки Такахаси, бывшим руководителем Dentsu. Летом прошлого года его арестовали по подозрению в получении более 50 взяток на общую сумму $380 тыс. от спонсора Игр, производителя одежды Aoki Holdings. Позднее он вышел под залог.
Обвинения в адрес Такахаси, бывшего члена исполкома оргкомитета Олимпиады в Токио, связаны с контрактом его консалтинговой фирмы с Aoki, заключенным в 2017 году. Фирма Такахаси получала от Aoki ¥1 млн ($7,4 тыс.) в месяц, а в 2018-м этот производитель одежды стал официальным партнером Игр, благодаря чему мог использовать символику Олимпиады и изготовить часть официальной униформы для японских спортсменов.
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