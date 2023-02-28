Отгрызает ноги, руки, головы: рецензия на новый фильм про медведя-наркомана
О чем новый фильм Элизабет Бэнкс „Кокаиновый медведь“ и почему у него есть все шансы стать культовым - пишет в своем блоге на RusDelfi кинокритик П.И.Филимонов.
Мне кажется, у этого фильма есть все шансы обрести культовый статус. Особенно если он не будет в прокате слишком долго. А по каким принципам работают наши прокатчики, я не знаю. Некоторые фильмы держатся в прокате месяцами, другие сходят через пару недель. Видимо, всё зависит от посещаемости, и в этом смысле всё тоже может сработать. На премьере зал кинотеатра был заполнен примерно процентов на двадцать, не больше.
Почему мне так кажется? Потому что это кино, о котором хочется рассказать другим. И его довольно легко пересказать. Но в то же время, даже при всех спойлерах, оно всё равно нуждается в личном просмотре, всю нечеловеческую его прелесть можно ощутить только лично. А так примерно культовые фильмы и возникают.
Ну и у культовых не очень многобюджетных фильмов есть то общее, что они должны чем-то своего зрителя поражать. И „Кокаиновый медведь“ поражает своего в самое сердечко. Фильм основан на одной из тех безумных историй из реальной жизни, которые иногда случаются, несмотря ни на что. Над штатом Джорджия терпит крушение частный самолёт, перевозивший какой-то гигантский груз кокаина для одного из местных оптовиков, и весь кокаин вываливается в лес, принадлежащий национальному парку. И несколько упаковок с этим кокаином находит обитающая в этом парке медведица. И сжирает его. И ей сносит крышу. И она становится людоедкой, плюс ей хочется ещё больше кокаина, который так или иначе есть у людей.
Cо стороны людей за кокаином, как обычно бывает в такого рода историях, охотятся несколько конкурирующих концессий, в том числе и те, кто не знает о его существовании. Рано или поздно все эти группы людей входят в соприкосновение с упоротым медведем, и вот тут-то и начинается то, из-за чего фильм ждёт славная история в узких кругах.
Элизабет Бэнкс совсем не стесняется в изобразительных средствах, да и с чего бы ей. Медведица отгрызает ноги, руки, головы, вспарывает животы, раздирает лапами лица и всё это нам достаточно подробно показывают. В процессе борьбы с накокаиненным зверем люди стреляют друг в друга, попадают в автомобильные аварии и падают со скал, и это тоже не способствует сохранению ими здоровья и благополучия.
Словом, это вот если бы взять сцены насилия из фильмов, я не знаю, Тарантино, из каких-нибудь слэшеров, и сконцентрировать их в динамичный балаган девяноста минут экранного времени и подавать почти на ускоренной перемотке, то и получится отчётное кино. „Кокаиновый медведь“ - смешной фильм, но смешно там, скажем откровенно, получается исключительно из-за того, что человек, который уверен, что с ним ничего не случится, через три минуты оказывается раскурочен упоротым зверем до состояния сваленного в кучу мяса. Впрочем, если человек максимально осторожен, эффект тот же.
При этом фильм не страшный и не противный, я не знаю, как это работает физиологически, но в какой-то момент (почти сразу, если быть точным) всевозможное отвращение пропадает, возможно, именно потому, что потеря жизненно важных огранов и смерть в фильме выглядят какими-то весёлыми и не совсем реальными, и больше от экрана уже не оторваться. Хочется, чтобы было ещё больше крови, оторванных ног и прочих органов. Если таким образом Элизабет Бэнкс играет на наших самых низменных инстинктах, то должен признать, она делает это очень умело – и пусть её.