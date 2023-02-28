Отгрызает ноги, руки, головы: рецензия на новый фильм про медведя-наркомана

Мне кажется, у этого фильма есть все шансы обрести культовый статус. Особенно если он не будет в прокате слишком долго. А по каким принципам работают наши прокатчики, я не знаю. Некоторые фильмы держатся в прокате месяцами, другие сходят через пару недель. Видимо, всё зависит от посещаемости, и в этом смысле всё тоже может сработать. На премьере зал кинотеатра был заполнен примерно процентов на двадцать, не больше.

Почему мне так кажется? Потому что это кино, о котором хочется рассказать другим. И его довольно легко пересказать. Но в то же время, даже при всех спойлерах, оно всё равно нуждается в личном просмотре, всю нечеловеческую его прелесть можно ощутить только лично. А так примерно культовые фильмы и возникают.

Ну и у культовых не очень многобюджетных фильмов есть то общее, что они должны чем-то своего зрителя поражать. И „Кокаиновый медведь“ поражает своего в самое сердечко. Фильм основан на одной из тех безумных историй из реальной жизни, которые иногда случаются, несмотря ни на что. Над штатом Джорджия терпит крушение частный самолёт, перевозивший какой-то гигантский груз кокаина для одного из местных оптовиков, и весь кокаин вываливается в лес, принадлежащий национальному парку. И несколько упаковок с этим кокаином находит обитающая в этом парке медведица. И сжирает его. И ей сносит крышу. И она становится людоедкой, плюс ей хочется ещё больше кокаина, который так или иначе есть у людей.

Cо стороны людей за кокаином, как обычно бывает в такого рода историях, охотятся несколько конкурирующих концессий, в том числе и те, кто не знает о его существовании. Рано или поздно все эти группы людей входят в соприкосновение с упоротым медведем, и вот тут-то и начинается то, из-за чего фильм ждёт славная история в узких кругах.