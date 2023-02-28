ФОТО | ЧМ в Планице: американка выиграла гонку свободным стилем, эстонские лыжницы не попали в топ-40

Трехкратная призерка Олимпийских игр, американка Джессика Диггинс выиграла гонку свободным стилем за 23:40,8, таким образом, 31-летняя спортсменка завоевала свою шестую медаль ЧМ.

„Я не могла перестать плакать после гонки. Не могла насладиться моментом, потому что ничего не видела из-за слёз. Это нечто особенное. У меня были фантастические лыжи. Пока я бежала, мне аплодировали. Это невероятное чувство“, — приводит слова Диггинс NRK.

Если в предыдущих гонках ЧМ в Планице шведки доминировали и выиграли в нескольких дисциплинах, то на этот раз они довольствовались серебром и бронзой. Второе место досталось Карлссон (+14,0), а третье место Андерссон (19,5).

В соревнованиях также приняли участие две эстонские лыжницы – Кайди Каазику заняла 41-е место (+3,23,3), а ее сестра-близнец Кейди заняла 44-е место (+3,34,4).

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Джесси Диггинс (США) – 23.40,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) +14,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) + 19,5

4. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) +35,1

5. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) + 46,6

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41. Кайди Каазику (Эстония) +3,23,3

44. Кейди (Эстония) +3,34,4.

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