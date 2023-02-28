Воздушное пространство над Санкт-Петербургом временно закрывали из-за „неопознанного объекта“

Ранее сообщалось, что небо над Санкт-Петербургом закрыто для авиарейсов, временно не принимает и не отправляет самолеты аэропорт Пулково. Об этом, в частности, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По данным Baza, в Санкт-Петербурге ввели план „Ковер“, который объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. В воздух подняты истребители, а гражданские рейсы переведены в „зону ожидания“. Regnum пишет, что в небе находятся Су-35 и МиГ-31.

Издание „Фонтанка“ утверждает, что министерство обороны РФ передало в службу Пулково информацию о том, что в 160-200 километрах от Петербурга замечен неопознанный объект. Телеграм-канал „112“ сообщил, что „объект похож на большой беспилотник“. Воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг Пулково закрыто до 13:20 мск на всех высотах, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В правительстве Санкт-Петербурга сообщили в ВК, что „в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов“, а сам аэропорт и его службы „работают в штатном режиме“. Ранее в сообщении властей говорилось, что аэропорт Пулково „временно не принимает и не отправляет самолеты“. Причины в городском правительстве не называли.

„Аэрофлот“ отменил рейсы из Санкт-Петербуга, вылетающие до 16:00 28 февраля. В аэропорту Внуково сообщили, что несколько самолетов, вылетевших в Санкт-Петербург из Москвы, вернулись обратно, возможны переносы рейсов.