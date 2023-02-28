Государство выделит более 8 млн евро на дотации при покупке электромобиля

„Размер пособия на автомобиль: для частного лица - 5000 евро, для юридического - 4000. С дотации частному лицу мы удерживаем подоходный налог. На велосипеды для перевозки детей - ограничение в половину его стоимости, но не дороже, чем 1250 евро и 1000 - для частных лиц и предприятий. С частного лица мы опять же удерживаем подоходный налог“, - пояснил представитель Центра инвестиций в окружающую среду Лаури-Индрек Туммелехт.

Процедура простая - если вы купили электромобиль после 6 февраля, то можете подавать ходатайство в Центр инвестиций в окружающую среду. Там заявление рассмотрят и вынесут свой вердикт. Правда, есть определенные условия.

„Стоимость автомобиля не должна превышать 60 000 евро плюс налог с оборота. Для электрических пикапов верхний порог - 80 000 плюс налог с оборота. На машины с водородным двигателем ограничений нет, надеюсь, что и такие у нас появятся. На электровелосипеды ограничений нет. При этом автомобиль надо будет использовать минимум 4 года и заправлять электричеством из восстанавливаемых источников“, - отметил Лаури-Индрек Туммелехт.

Таким образом государство намерено субсидировать покупку 1700 электромобилей.

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