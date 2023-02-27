Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Месси во второй раз в своей карьере стал игроком года по версии ФИФА. Впервые этот приз он получил в 2019-м, тогда в тройку также вошли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду.

35-летний аргентинец получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ“) и Карима Бензема («Реал“).

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентиной выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан лучшим игроком турнира. За прошлый год Месси забил в официальных матчах 25 голов и отдал 29 головых передач.

Лионель Месси выступил после вручения ему приза игроку года от ФИФА.

„Быть на этом мероприятии и получить награду – честь для меня. Невозможно волноваться сильнее, чем я сейчас. Я хочу отметить Бензема и Мбаппе, которые провели прекрасный год. Благодарен своим партнерам, Скалони и Эмилиано сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду.

Эта награда – всей команде за то, что мы сделали в Катаре. Это был сумасшедший год, я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться подобного.

Я хочу поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать!“ – сказал Месси.

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