28.02.2023, 08:50
МНЕНИЕ | Сгоревший Т-72 как надгробный памятник путинской эпохе
А в выигрыше - директор военного музея Хеллар Лилль
ФОТО: | Delfi Meedia
Сами того не осознавая, люди, возложившие красные гвоздики и розы к сгоревшему российскому танку Т-72, выставленному на главной площади Таллинна, совершили блестящий перфоманс.
Когда началось российское вторжение в Украину, никто и подумать не мог, что бенефициаром этого станет станет директор военного музея в Виймси - Хеллар Лилль: он получил два хороших экспоната - танк Т-34 из Нарвы и танк Т-72 из Украины (сейчас последний выставлен на площади, но позднее и он будет перенесен в музей - прим. автора). Т-34 вызвал большой интерес посетителей, и посещаемость военного музея заметно возросла, поэтому нет сомнений, что когда „танк из Украины“ будет водружен рядом с „танком из Нарвы“, он так же станет популярным экспонатом.