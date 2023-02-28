МНЕНИЕ | Сгоревший Т-72 как надгробный памятник путинской эпохе

Когда началось российское вторжение в Украину, никто и подумать не мог, что бенефициаром этого станет станет директор военного музея в Виймси - Хеллар Лилль: он получил два хороших экспоната - танк Т-34 из Нарвы и танк Т-72 из Украины (сейчас последний выставлен на площади, но позднее и он будет перенесен в музей - прим. автора). Т-34 вызвал большой интерес посетителей, и посещаемость военного музея заметно возросла, поэтому нет сомнений, что когда „танк из Украины“ будет водружен рядом с „танком из Нарвы“, он так же станет популярным экспонатом.