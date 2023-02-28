Мнение
28.02.2023, 08:50

МНЕНИЕ | Сгоревший Т-72 как надгробный памятник путинской эпохе

 
А в выигрыше - директор военного музея Хеллар Лилль
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Российский танк Т-72, подбитый в Украине, на главной площади Таллинна
Российский танк Т-72, подбитый в Украине, на главной площади Таллинна
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сами того не осознавая, люди, возложившие красные гвоздики и розы к сгоревшему российскому танку Т-72, выставленному на главной площади Таллинна, совершили блестящий перфоманс.

Когда началось российское вторжение в Украину, никто и подумать не мог, что бенефициаром этого станет станет директор военного музея в Виймси - Хеллар Лилль: он получил два хороших экспоната - танк Т-34 из Нарвы и танк Т-72 из Украины (сейчас последний выставлен на площади, но позднее и он будет перенесен в музей - прим. автора). Т-34 вызвал большой интерес посетителей, и посещаемость военного музея заметно возросла, поэтому нет сомнений, что когда „танк из Украины“ будет водружен рядом с „танком из Нарвы“, он так же станет популярным экспонатом.

В минувшие выходные множество людей в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Берлине пришли к выставленным на главных площадях подбитым российским танкам Т-72. Помимо любопытных жителей, возле танка появились так же и те, кто возложил к сгоревшем танку красные гвоздики и розы. Сами того не осознавая, они совершили блестящий перфоманс, ведь нет лучше надгробия для путинского режима и российского милитаризма, чем танк Т-72, который был уничтожен украинскими борцами за свободу своей страны.

RusDelfi
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