ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (369-й день) | Разведка в Киеве отмечает попытки россиян сменить тактику обстрелов
Подводим итоги 369-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Эдуарда Москалева с должности командующего Объединенными силами. Он был назначен на эту должность 15 марта 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в феврале прошлого года.
В Женеве в понедельник открылась ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в рамках которой планируется обсудить расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины с начала российского вторжения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении заявил, что вторжение России в Украину вызвало „самые массовые нарушения прав человека, которые мы переживаем сегодня“ и „привело к широкомасштабной смерти, разрушениям и перемещению населения“.
Гутерриш сообщил, что управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и девочек.
ISW: Путин понял, что только Минобороны сможет контролировать российские силы в Украине
После окончания мобилизационных мероприятий российский президент Владимир Путин позволил Министерству обороны восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередной сводке.
„Как только основная часть из 300 тысяч мобилизованных прибыла в Украину, Путин начал позволять российскому Минобороны вновь утверждать свою главенствующую роль“, - пишут они.
ISW перечисляет события, которые произошли с начала этого года: 11 января Путин назначил Валерия Герасимова командующим театром военных действий; Минобороны начало активно интегрировать армейские корпуса самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав российских ВС; военное ведомство также пытается ограничить ЧВК „Вагнер“ в получении боеприпасов и остановило вербовку заключенных.
Дмитрий Медведев написал статью о причинах войны и будущем России
Зампред Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал в газете „Известия“ статью под названием „Точки невозврата“. Вот три основных тезиса статьи:
После расцвета империи и ее золотого века — долгий путь к одному и тому же финалу: к распаду и войне или войне и распаду. Это мировой закон. Так и случилось с нами, с Союзом ССР, только в отложенном варианте. Война могла произойти раньше — в 90-е годы ушедшего столетия, в первые два десятилетия XXI века, но разгорелась сейчас.
Навязчивое желание растерзать нашу страну и привело в конечном счете к специальной военной операции.
Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации.
Белорусские активисты сообщили о диверсии на военном аэродроме под Минском
Проект бывших сотрудников белорусских силовых ведомств BYPOL сообщил, что в результате диверсии, проведенной участниками группы на военном аэродроме в Мачулищах рядом с Минском в воскресенье, был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Об этом сообщает, в частности, агентство Reuters. Впрочем, в тексте сообщения подчёркивается, что независимо подтвердить факт нападения на самолет пока не удается.
Ни в Москве, ни в Минске произошедший инцидент не комментировали, уточняет агентство, и запросы в министерства обороны обеих стран пока остаются без ответа.
„Люди Байкала“: Иркутские мобилизованные в третий раз обратились к Путину с просьбой вернуть их из штурмовиков в тероборону
Новое обращение военнослужащих в редакцию „Люди Байкала“ передали их жёны. Они также отправили документ в Главную военную прокуратуру.
Авторы обращения — военнослужащие из полка 1439, второго батальона. Это пятая, шестая, седьмая и восьмая роты, отмечает издание.
„Когда у нас нет возможности выполнить приказ, поступают угрозы расправой. Пример: „поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернётесь“, — написали мобилизованные в своем обращении (цитата по изданию „Люди Байкала“).
Польша запустит инициативу по поиску украинских детей, вывезенных в Россию
На этой неделе Польша вместе с Еврокомиссией запустит инициативу по поиску украинских детей, которые из оккупированных территорий были вывезены в Россию. Украина неоднократно заявляла, что вывоз детей в Россию и передача их в семьи – это депортация и геноцид.
Как пояснял замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский, цель этой инициативы - „привлечь внимание мира к этой серьезной проблеме благодаря очень высокому политическому уровню этой инициативы, уровню председателя Европейской комиссии и премьер-министра Польши“.
Инициатива должна предусматривать не только „следственные действия по сбору конкретных доказательств“ „похищений“ детей, но и „создание механизма, позволяющего решить проблему“.
Украинская разведка заявляет, что Россия пытается изменить тактику ракетных обстрелов. По словам представителя ГУР Украины Андрей Черняка, у России заканчиваются не только высокоточные ракеты, но и ракетное вооружение в целом. Поэтому, по его словам, „россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации“. Но после того как ВСУ научились сбивать ракеты и дроны-камикадзе, „самолеты сбивать будет еще проще“, уверяет Черняк.
Главком украинских ВМС Алексей Неижапа заявил, что Киев контролирует примерно треть украинской акватории Черного моря. По его словам, „25 тыс. кв. км украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения“.
Российские силы сейчас используют иранские ударные беспилотники Shahed, чтобы выследить и истощить украинские средства ПВО, считают в Воздушных силах ВСУ. „Раньше больше применяли комбинированно вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места. Тот же радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда по „Шахедам“ нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся“, - заявил в эфире телеканала „24“ спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат. По его словам, минувшей ночью РФ запустила дроны не с восточного побережья Азовского моря, как раньше, а из Брянской области. Из 14 выпущенных дронов были уничтожены 11, добавил он.
В Киев приехала министр финансов США Джанет Йеллен. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о „важной встрече“ с Йеллен. „США крепко поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну“, - написал он в Telegram . В свою очередь Йеллен сообщила журналистам о выплате Украине первого транша в размере 1,25 млрд долларов из общего пакета помощи США на 9,9 миллиарда долларов.
По данным вечерней сводки Генштаба ВСУ, основные усилия российских сил сосредоточены на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, для этих задач российская группировка увеличивает численность личного состава. „По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области“, - отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook.
За минувшие сутки россияне нанесли 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них - иранскими ударными БПлА типа „Шахед-136“, а также совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, отмечается далее. В свою очередь украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа „Шахед-136“ и 1 - типа „Zala“, заявил украинский Генштаб.