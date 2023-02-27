Другие виды
27.02.2023, 18:28

ВИДЕО и ФОТО | Хенри Сильдару показал, как выглядит прооперированное колено. Основная цель - нарастить мышечную массу

 
Хенри Сильдару в спортзале на костылях
Хенри Сильдару в спортзале на костылях
ФОТО: Instagram | Henry Sildaru

27 января лыжник-фристайлер Хенри Сильдару повредил крестообразную связку правого колена, когда упал во время тренировки перед финалом на юниорском Олимпийском фестивале в Италии. К настоящему времени Сильдару уже перенес операцию и проходит реабилитацию.

В недавнем видеоблоге Хенри Сильдару показал, как выглядит прооперированное колено. Сильдару поставил перед собой цель нарастить мышцы и укрепить верхнюю часть тела.

Оперированное колено Хенри Сильдару

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как Сильдару справляется в спортзале с костылями и что он уже умеет.

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