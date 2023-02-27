ВИДЕО и ФОТО | Хенри Сильдару показал, как выглядит прооперированное колено. Основная цель - нарастить мышечную массу

27 января лыжник-фристайлер Хенри Сильдару повредил крестообразную связку правого колена, когда упал во время тренировки перед финалом на юниорском Олимпийском фестивале в Италии. К настоящему времени Сильдару уже перенес операцию и проходит реабилитацию.