В кульминационный момент торжества в Москве в честь первой годовщины начала Владимиром Путиным полномасштабной войны против Украины Кремль вывел на сцену детей из Мариуполя, оккупированного города на юго-востоке Украины, чтобы те поблагодарили своих „освободителей“.

Начало этой оргии российского патриотизма положила Анна Науменко, 15-летняя темноволосая девушка, которую вытащили на сцену московского стадиона „Лужники“, чтобы поблагодарить за свое освобождение солдата, названного „Юрием Гагариным“: „Спасибо, дядя Юра, что спасли меня, мою сестру и сотни тысяч детей Мариуполя“. Сестра Анны Каролина, стоявшая рядом, в это время затыкала уши от рева толпы.

В то время, как украинские дети сгрудились вокруг солдата, чтобы обнять его, их бывшие соседи из Мариуполя испытывали шок и отвращение. Вместе с этими детьми они меньше года назад укрывались в мариупольских подвалах, спасаясь от российских бомбежек, страдали от голода и холода из-за начатой Москвой кровавой бани, уничтожившей город. „Самое отвратительное, что это не актеры, - написал один из беженцев. - Это настоящие дети из Мариуполя“.