„Если Путин считает Восточную Украину своей, потому что там говорят по-русски, то что делать с Восточной Эстонией?“

Общая стратегия [России] выглядит примерно так: мы откусываем кусок, дальше этот кусок признается легитимным, на следующем этапе можно на основании этого признания легитимности забирать что-то другое.

[В логике этой стратегии] для начала мы откусываем, грубо говоря, Восточную Украину — с помощью некоторого перемирия. Это позволяет зафиксировать выигрыш и перезарядиться: глобальный бизнес получает хороший повод вернуться в Россию (откуда он в значительной степени не уходил), а в Украину, напротив, никто [из бизнеса] в таких условиях не пойдет. Это создает предпосылки для дальнейшего продвижения [России] по Украине.

Вскоре мы начинаем слышать в Европе голоса: „В конце концов, это же была их земля, ну договорились, и хорошо“. Но минуточку, если это „их“ земля, русская земля, там говорят по-русски, то что делать, например, с Восточной Эстонией? Можно ответить: но Эстония же в НАТО! Но станет ли НАТО воевать за Эстонию? Путин совершенно уверен, что если в правильный момент попробовать на прочность статью 5 Североатлантического договора, то НАТО развалится. По простой причине: „Они знают, что взяли „не свое“, а раз взяли не свое, то при серьезной угрозе они сдрейфят и не будут за это драться“.

Если в Западной Европе не находится желающих сражаться за восточные земли (напомню, [в таком сценарии] это все происходит уже после того, как были подписаны какие-то документы, легитимирующие присоединение украинских территорий к России), то остаются, конечно, США. Но в США к этому времени может появиться другой президент, который более индифферентно настроен к Восточной Европе.

Давайте уточним: я не считаю то, о чем я сейчас говорю, магистральным сценарием. Он описывает стратегию Путина, но Путин не правит миром — он получит столько, сколько ему позволят получить. Однако этот сценарий нельзя назвать невероятным. Он не содержит никаких не мыслимых предпосылок. Я говорю о вполне реалистичных вещах.