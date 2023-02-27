„Если Путин считает Восточную Украину своей, потому что там говорят по-русски, то что делать с Восточной Эстонией?“(10)
За несколько дней до начала вторжения социолог Григорий Юдин в точности описал, какой будет эта война. „Медуза“ поговорила с ним о том, как она завершится. RusDelfi публикует те части интервью, которые касаются Эстонии.
Общая стратегия [России] выглядит примерно так: мы откусываем кусок, дальше этот кусок признается легитимным, на следующем этапе можно на основании этого признания легитимности забирать что-то другое.
[В логике этой стратегии] для начала мы откусываем, грубо говоря, Восточную Украину — с помощью некоторого перемирия. Это позволяет зафиксировать выигрыш и перезарядиться: глобальный бизнес получает хороший повод вернуться в Россию (откуда он в значительной степени не уходил), а в Украину, напротив, никто [из бизнеса] в таких условиях не пойдет. Это создает предпосылки для дальнейшего продвижения [России] по Украине.
Вскоре мы начинаем слышать в Европе голоса: „В конце концов, это же была их земля, ну договорились, и хорошо“. Но минуточку, если это „их“ земля, русская земля, там говорят по-русски, то что делать, например, с Восточной Эстонией? Можно ответить: но Эстония же в НАТО! Но станет ли НАТО воевать за Эстонию? Путин совершенно уверен, что если в правильный момент попробовать на прочность статью 5 Североатлантического договора, то НАТО развалится. По простой причине: „Они знают, что взяли „не свое“, а раз взяли не свое, то при серьезной угрозе они сдрейфят и не будут за это драться“.
Если в Западной Европе не находится желающих сражаться за восточные земли (напомню, [в таком сценарии] это все происходит уже после того, как были подписаны какие-то документы, легитимирующие присоединение украинских территорий к России), то остаются, конечно, США. Но в США к этому времени может появиться другой президент, который более индифферентно настроен к Восточной Европе.
Давайте уточним: я не считаю то, о чем я сейчас говорю, магистральным сценарием. Он описывает стратегию Путина, но Путин не правит миром — он получит столько, сколько ему позволят получить. Однако этот сценарий нельзя назвать невероятным. Он не содержит никаких не мыслимых предпосылок. Я говорю о вполне реалистичных вещах.
Есть такой троп: „Путин просчитался“. Слушайте, давайте уже перестанем относиться к Владимиру Путину с таким пренебрежением. Конечно, мы увидели, что был план блицкрига Киева, и он провалился. Но с чего мы взяли, что это был единственный план?
Они готовили эту войну много лет. Было бы странно, если бы они готовили ее с одним-единственным планом. В случае с правителем, который долгое время не интересовался ничем, кроме подготовки этой войны, так не бывает. [В логике Путина это звучит так:] „Да, все пошло не по лучшему сценарию — ну ничего страшного, будем упорствовать дальше. Мы готовы положить на это сколько угодно крови, а они — нет. Это наше, а они в какой-то момент поймут, что это не их — и больше не будут жертвовать теми ресурсами, которые им дороги“.
Я не говорю, что это сработает и такая тактика принесет успех. Более того, я думаю, что сама логика Путина обрекает его на поражение, он подсознательно хочет проиграть. Вопрос в том, сколько людей погибнет до того, как это случится.
Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.