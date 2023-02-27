Другие виды
27.02.2023, 13:18

Эстонский велосипедист занял 19-е место по итогам веломногдневки „Тур ОАЭ“

 
Рейн Таарамяэ
Рейн Таарамяэ
ФОТО: THOMAS SAMSON | AFP/SCANPIX

Победителем велосипедной многодневной гонки „Тур Объединенных Арабских Эмиратов“ стал бельгиец Ремко Эвенепул. Эстонец Рейн Таарамяэ занял в общем зачете 19-е место, сообщает „ERR“.

Занявший в генеральной классификации второе место австралиец Лукас Плапп уступил победителю 59 секунд. Он на одну секунду опередил ставшего третьим британца Адама Йейтса.

Рейн Таарамяэ отстал от победителя на 3 минуты 34 секунды,

Всего гонщики преодолели за семь дней семь этапов общей протяженностью 1028 км.

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