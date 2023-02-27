Шмыгаль: украинцы не смогут примириться с россиянами в ближайшие 100 лет

„Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной“, — сказал он.

Шмыгаль говорит, что Киев не пойдет ни на какие территориальные компромиссы с Россией, поэтому российские войска должны уйти с территории Украины периода 1991 года.

Также он сказал, что украинское общество готово бороться за свободу и независимость до победы и тут важно, чтобы Запад также продолжал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Шмыгаль категорически отверг идею о замораживании конфликта как один из вариантов его урегулирования.

В мае 2022 года МИД России объявил о выходе Украины из переговорного процесса. В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.