Турецкие фанаты закидали поле игрушками для пострадавших от землетрясения
В матче чемпионата Турции по футболу между „Бешикташем“ и „Антальяспором“ болельщики забросали поле мягкими игрушками для детей, пострадавших от прошедших в феврале землетрясений.
Матч в Стамбуле был приостановлен на отметке 4 минуты 17 секунд — в это время 6 февраля в провинции Кахраманмараш произошло первое землетрясение магнитудой 7,7. Всего в результате серии землетрясений в стране, по последним данным, погибли 44 374 человека, пишет РБК.
Футболки игроков „Бешикташа“ в этом матче будут выставлены на аукцион, а вырученные средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения.
Матч „Бешикташ“ — „Антальяспор“ дважды переносили: он должен был пройти 13 ноября, но в этот день на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Игру отложили на 14 февраля, но в это время из-за землетрясений чемпионат страны уже был приостановлен.
С чемпионата Турции снялись два клуба, „Хатайспор“ и „Газиантеп“, которые базируются в наиболее пострадавших от землетрясений регионах.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.