Турецкие фанаты закидали поле игрушками для пострадавших от землетрясения

Матч в Стамбуле был приостановлен на отметке 4 минуты 17 секунд — в это время 6 февраля в провинции Кахраманмараш произошло первое землетрясение магнитудой 7,7. Всего в результате серии землетрясений в стране, по последним данным, погибли 44 374 человека, пишет РБК. Футболки игроков „Бешикташа“ в этом матче будут выставлены на аукцион, а вырученные средства направлены на помощь пострадавшим от землетрясения.





Матч „Бешикташ“ — „Антальяспор“ дважды переносили: он должен был пройти 13 ноября, но в этот день на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Игру отложили на 14 февраля, но в это время из-за землетрясений чемпионат страны уже был приостановлен.



С чемпионата Турции снялись два клуба, „Хатайспор“ и „Газиантеп“, которые базируются в наиболее пострадавших от землетрясений регионах.



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