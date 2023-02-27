„Не мошенничество“? Нарвитянка через соцсети нашла восемь человек, потерявших по 1500-2000 евро по вине одного и того же предпринимателя(2)
Нарвитянка Лидия ищет способ привлечь к ответственности жителя Эстонии, который уже несколько лет размещает в интернете рекламу красивой мебели, изготавливаемой на заказ. Обаятельный предприниматель легко находит общий язык с заказчицами, заключает официальный договор и берет предоплату, после чего исчезает, пишет „Нарвская газета“.
Лидия переехала в Нарву в прошлом году: купила квартиру, которую нужно было обставить, и наткнулась в интернете на рекламу мебели на заказ, которая ей сразу понравилась. Связалась с фирмой: член правления фирмы OU Afalina Group Андрей Ордин встретился с ней в Таллинне, повез показать цеха, где изготавливается мебель, словом, произвел прекрасное впечатление.
„Простите, я потратил деньги!“
Лидию смутило только, что расписка о получении предоплаты за изготовление мебели была написана от руки на вырванном из тетрадки листочке, однако в ней были указаны все данные предпринимателя, поэтому 25 января 2022 года она заплатила наличными 2000 евро и стала ждать мебель. Однако все сроки прошли, а вместо мебели Лидия получала только отговорки. Однажды во время телефонного разговора с ней Андрей, едва не плача в трубку, признался: мол, никакой мебели и нет, а деньги заказчицы он потратил на личные нужды. „Так и сказал: простите, деньги я вам обязательно верну. Я тогда просто оторопела“, – вспоминает Лидия, тогда еще не знавшая, что она – далеко не первая, кому жаловался на жизненные трудности обаятельный предприниматель Андрей Ордин.
Женщина потратила деньги на юриста и нотариуса и заключила с Андреем договор о постепенной выплате долга, но до сих пор получила от него лишь одну выплату в 200 евро.
Наконец Лидия решила поделиться своей историей в соцсетях, чтобы другие заказчики не попали в такую же ситуацию. И неожиданно нашла там целую группу товарищей по несчастью: некоторые из них заказывали у Андрея Ордина кухни в 2020 и даже в 2019 году. У каждого из них имеются договора – в отличие от договора Лидии, они на красивых официальных бланках, а в остальном истории похожи.
„Когда выбирали фирму, которая сделает нам кухню, жена долго не могла определиться: у одной фирмы не те дверцы, у другой – ручки. А Андрей ей сразу понравился, он с полуслова понимал, что нужно“, – вспоминает таллиннец Валентин, заказавший кухню у OU Afalina Group в 2020 году и также заплативший предоплату в 2000 евро. После того как все сроки получения заказа вышли, Валентин обратился с заявлением в полицию. „Они дело заводить не стали, посоветовали обратиться в Департамент защиты прав потребителя или в суд. А смысл, если, к примеру, у него на счетах ничего нет? Только потратишь еще больше денег“, – рассказывает Валентин.
„Андрей добрался и до Нарвы“
Таллиннка Тамара, которая в 2019 году отдала за „кухню своей мечты“ аванс в 1500 евро, пошла дальше всех: женщина обратилась и в Департамент защиты прав потребителя, и в суд. Департамент внес OU Afalina Group в черный список предпринимателей, не выполняющих его предписания, а именно – предписание вернуть аванс Тамаре. Суд она тоже выиграла и дошла до судебного исполнителя, который объяснил, что денег на счету у фирмы нет.
Вполне разумно предположить, что неоднократно подводивший своих клиентов предприниматель, принимая заказы на мебель, заранее знал, что не будет их выполнять. То есть, что он сознательно вводил своих клиентов в заблуждение относительно своего намерения поставить им мебель (выполнить заказ), чтобы приобрести чужое имущество. А это и есть мошенничество.
„Дальше я махнула было на все рукой, но тут через соцсети вышла на Лидию и подумала: надо же, Андрей уже и до Нарвы добрался. Лидия хочет добиться справедливости, и я с ней согласна: не должно ведь быть так, чтобы можно было обманывать людей и оставаться безнаказанным“, – размышляет Тамара.
Действительно, до сих пор в фейсбуке есть страничка Андрея Ордина с фотографиями красивых кухонь, которые он предлагает сделать на заказ. Ее „НГ“ показал Валентин, который, кстати, сомневается в том, что в настоящее время у Ордина имеется реальный цех по производству мебели. „Я сам съездил по адресу, который указан в моем договоре, но никакой фирмы там не нашел“, – вспоминает мужчина.
Уголовное дело не возбуждалось
„НГ“ несколько раз пыталась связаться с Андреем Ординым по данным заказчиками телефонам, а также написала ему письмо на электронный адрес фирмы, указанный в коммерческом регистре. Но до сих пор на связь он не вышел.
По данным Коммерческого регистра фирма OU Afalina Group имеет сферу деятельности „бюро недвижимости“, а не производство мебели. Также отсутствует отчет о деятельности фирмы за 2022 год, нет информации о количестве работников, уплате налогов. То есть нет подтверждений, что эта фирма действительно работает и производит мебель на заказ.
Лидия полгода назад, когда найденных через соцсети пострадавших было еще не так много, обратилась в газету „МК-Эстония“. Наши коллеги заинтересовались этой историей и в августе вышла статья, в которой приводится комментарий полиции: в течение 2022 года в полицию поступило три заявления на OU Afalina Group, но не было установлено, что действия Андрея Ордина являются мошенничеством, поэтому производство по делу не было возбуждено.
Итак: Андрей Ордин многократно получал деньги за услугу изготовления мебели на заказ, которую он не предоставлял, также нет доказательств, что фирма, членом правления которой он числится, вообще занимается производством мебели. Но полиция не видит оснований подозревать его в мошенничестве. Почему?
По каким конкретным признакам можно определить, что речь идет о мошенничестве и следует возбудить дело? „НГ“ попросила комментарии у департамента полиции и погранохраны, а также обратилась к опытному нарвскому юристу, которые поделились своими мнениями.