„Не мошенничество“? Нарвитянка через соцсети нашла восемь человек, потерявших по 1500-2000 евро по вине одного и того же предпринимателя

„Когда выбирали фирму, которая сделает нам кухню, жена долго не могла определиться: у одной фирмы не те дверцы, у другой – ручки. А Андрей ей сразу понравился, он с полуслова понимал, что нужно“, – вспоминает таллиннец Валентин, заказавший кухню у OU Afalina Group в 2020 году и также заплативший предоплату в 2000 евро. После того как все сроки получения заказа вышли, Валентин обратился с заявлением в полицию. „Они дело заводить не стали, посоветовали обратиться в Департамент защиты прав потребителя или в суд. А смысл, если, к примеру, у него на счетах ничего нет? Только потратишь еще больше денег“, – рассказывает Валентин.

Наконец Лидия решила поделиться своей историей в соцсетях, чтобы другие заказчики не попали в такую же ситуацию. И неожиданно нашла там целую группу товарищей по несчастью: некоторые из них заказывали у Андрея Ордина кухни в 2020 и даже в 2019 году. У каждого из них имеются договора – в отличие от договора Лидии, они на красивых официальных бланках, а в остальном истории похожи.

Женщина потратила деньги на юриста и нотариуса и заключила с Андреем договор о постепенной выплате долга, но до сих пор получила от него лишь одну выплату в 200 евро.

Лидию смутило только, что расписка о получении предоплаты за изготовление мебели была написана от руки на вырванном из тетрадки листочке, однако в ней были указаны все данные предпринимателя, поэтому 25 января 2022 года она заплатила наличными 2000 евро и стала ждать мебель. Однако все сроки прошли, а вместо мебели Лидия получала только отговорки. Однажды во время телефонного разговора с ней Андрей, едва не плача в трубку, признался: мол, никакой мебели и нет, а деньги заказчицы он потратил на личные нужды. „Так и сказал: простите, деньги я вам обязательно верну. Я тогда просто оторопела“, – вспоминает Лидия, тогда еще не знавшая, что она – далеко не первая, кому жаловался на жизненные трудности обаятельный предприниматель Андрей Ордин.

Лидия переехала в Нарву в прошлом году: купила квартиру, которую нужно было обставить, и наткнулась в интернете на рекламу мебели на заказ, которая ей сразу понравилась. Связалась с фирмой: член правления фирмы OU Afalina Group Андрей Ордин встретился с ней в Таллинне, повез показать цеха, где изготавливается мебель, словом, произвел прекрасное впечатление.

„Андрей добрался и до Нарвы“



Таллиннка Тамара, которая в 2019 году отдала за „кухню своей мечты“ аванс в 1500 евро, пошла дальше всех: женщина обратилась и в Департамент защиты прав потребителя, и в суд. Департамент внес OU Afalina Group в черный список предпринимателей, не выполняющих его предписания, а именно – предписание вернуть аванс Тамаре. Суд она тоже выиграла и дошла до судебного исполнителя, который объяснил, что денег на счету у фирмы нет.

Вполне разумно предположить, что неоднократно подводивший своих клиентов предприниматель, принимая заказы на мебель, заранее знал, что не будет их выполнять. То есть, что он сознательно вводил своих клиентов в заблуждение относительно своего намерения поставить им мебель (выполнить заказ), чтобы приобрести чужое имущество. А это и есть мошенничество.

„Дальше я махнула было на все рукой, но тут через соцсети вышла на Лидию и подумала: надо же, Андрей уже и до Нарвы добрался. Лидия хочет добиться справедливости, и я с ней согласна: не должно ведь быть так, чтобы можно было обманывать людей и оставаться безнаказанным“, – размышляет Тамара.

Действительно, до сих пор в фейсбуке есть страничка Андрея Ордина с фотографиями красивых кухонь, которые он предлагает сделать на заказ. Ее „НГ“ показал Валентин, который, кстати, сомневается в том, что в настоящее время у Ордина имеется реальный цех по производству мебели. „Я сам съездил по адресу, который указан в моем договоре, но никакой фирмы там не нашел“, – вспоминает мужчина.

Уголовное дело не возбуждалось



„НГ“ несколько раз пыталась связаться с Андреем Ординым по данным заказчиками телефонам, а также написала ему письмо на электронный адрес фирмы, указанный в коммерческом регистре. Но до сих пор на связь он не вышел.

По данным Коммерческого регистра фирма OU Afalina Group имеет сферу деятельности „бюро недвижимости“, а не производство мебели. Также отсутствует отчет о деятельности фирмы за 2022 год, нет информации о количестве работников, уплате налогов. То есть нет подтверждений, что эта фирма действительно работает и производит мебель на заказ.

Лидия полгода назад, когда найденных через соцсети пострадавших было еще не так много, обратилась в газету „МК-Эстония“. Наши коллеги заинтересовались этой историей и в августе вышла статья, в которой приводится комментарий полиции: в течение 2022 года в полицию поступило три заявления на OU Afalina Group, но не было установлено, что действия Андрея Ордина являются мошенничеством, поэтому производство по делу не было возбуждено.

Итак: Андрей Ордин многократно получал деньги за услугу изготовления мебели на заказ, которую он не предоставлял, также нет доказательств, что фирма, членом правления которой он числится, вообще занимается производством мебели. Но полиция не видит оснований подозревать его в мошенничестве. Почему?



По каким конкретным признакам можно определить, что речь идет о мошенничестве и следует возбудить дело? „НГ“ попросила комментарии у департамента полиции и погранохраны, а также обратилась к опытному нарвскому юристу, которые поделились своими мнениями.

Комментарий полиции Неумелый предприниматель — еще не мошенник

Историю Лидии и ее товарищей по несчастью комментирует руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры, капитан полиции Вячеслав Миленин: – В полицию действительно поступали сообщения о деятельности указанной фирмы, но эти заявления не были взяты в производство. Полиция занимается такими случаями, если признаки мошенничества есть налицо: например, человек создал страницу онлайн-магазина, набрал заказов и предоплату, а затем исчез. В таком случае мы можем говорить о том, что в его действиях изначально можно увидеть намерение не выполнять обещание, а лишь ввести в заблуждение потерпевших. Еще один из признаков очевидного мошенничества – если человек действует от имени другого человека. Кроме того, важно помнить, что мошенники изначально не собираются исполнять свои обязательства, у них нет для этого никаких средств и возможностей, и это должно быть наглядно. Хотелось бы также обратить внимание, что любое занятие бизнесом требует подготовки и хотя бы базовых знаний. Если человек начинает заниматься предпринимательством, но ему не хватает навыков и умений, а это в свою очередь ведет к финансовым трудностям – то здесь невозможно усмотреть признаки мошенничества. Это, безусловно, не отменяет ответственности этого человека перед своими клиентами, но это не уголовно-наказуемое деяние, и решать такие споры нужно в гражданском суде. В конкретной ситуации можно порекомендовать потерпевшим через суд добиться признания Андрея банкротом. В таком случае банкротный управляющий или суд смогут получить доступ к его счету. Если они увидят там признаки преступления – то есть отсутствие деятельности, которая говорит о намерениях все же выполнить полученные заказы (например, закупку материалов, инструментов и т.д.), то они сообщат об этом нам. В случае с такими гражданскими спорами первая инстанция – это Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. У них же есть так называемые „черные списки“, через которые можно сделать проверку той фирмы, с которой вы собираетесь сотрудничать. Предварительная работа всегда поможет уберечь свои средства от потери.

Комментарий юриста „Этой историей должна заинтересоваться прокуратура“

Нарвский юрист Александр Гамазин по просьбе „Нарвской газеты“ также поделился своим мнением о том, есть ли в данной истории признаки мошенничества и как следует поступить пострадавшим: – Да, в данном случае имеются признаки мошенничества и главный из них – многократность действий.

Могу привести в качестве аналогии простой бытовой пример: если ваш знакомый один раз не отдал вам взятые в долг деньги, вы вряд ли станете сразу думать о нем плохо: мало ли, забыл человек, или у него что-то случилось. Но если он поступает так постоянно со всеми и все в вашем кругу знают: это „человек, который никогда не отдает деньги“, то разумно заподозрить его в том, что когда он берет в долг, то изначально не собирается его возвращать, хотя и клянется в обратном. Если вернуться к истории с мебелью, то вполне разумно предположить, что неоднократно подводивший своих клиентов предприниматель, принимая заказы на мебель, заранее знал, что не будет их выполнять. То есть, что он сознательно вводил своих клиентов в заблуждение относительно своего намерения поставить им мебель (выполнить заказ), чтобы приобрести чужое имущество. А это и есть мошенничество. Возможно, что полиция на основании того или иного единичного заявления действительно не имела оснований подозревать мошенничество. Я бы порекомендовал пострадавшим обратиться в прокуратуру. Желательно сделать коллективное заявление, в котором подробно описать все факты. Уверен, что правоохранительные органы должны заинтересоваться этим делом. А учитывая настоящую волну всевозможных мошенничеств, которую мы сейчас наблюдаем, такие дела тем более должны быть в приоритете.