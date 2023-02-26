ФОТО | „Пайде“ сотворили камбэк и выиграли в драматическом матче Суперкубка Эстонии, забив гол на последней минуте

Городская команды „Пайде“ проигрывали 2:0, но сотворили невероятный камбэк. С начало на 59-й минуте Роби Саарма сократил отставание в счете, а потом после автогола Эрко Йонне Тыугьяса на 76-й минуте счет стал равным 2:2. На третьей добавочной минуте ко второму тайму Саарма забил победный гол, выйдя один на один с вратарем „Флоры“. На последних секундах встречи судья не назначил пенальти в ворота „Пайде“.

Главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн сказал в своем комментарии по окончании игры, что система VAR, которая будет введена в играх чемпионата Эстонии в этом сезоне, могла бы сильно помочь его команде: „Обе команды шли на победу в конце матча. Ребята эмоционально побежали обороняться. Соперник сделал хороший последний пас. Плохая концовка от нас. Мы создали достаточно моментов, чтобы сделать счет 3:1. Если соперник может отыграться при счете 0:2, значит, мы что-то сделали не так. Мы позволили себе забить три легких гола. Нам нужно объективно смотреть на те решающие моменты, которые перевернули игру. Сегодня нам очень помогла бы система VAR“.

Полузащитник „Флоры“ Маркус Соометс: „В конце Пайде стали играть гораздо проще, с длинными передачами. Не чувствовалось, что мы запаниковали, когда „Пайде“ отыгрались. Все получилось как получилось, несчастный случай. Пусть это поражение случится сейчас, а не во время сезона“.

Главный тренер городской команды Пайде Карел Воолайд: „Ты не можешь выходить играть во второй тайм против „Флоры“, ожидая одного момента. Мы набрались смелости и пошли на риск. Послание команде было такое: нам нечего терять, у нас есть четыре или пять хороших запасных, которые добавят энергии команде, нам нужен один гол, чтобы вернуться в игру - вот как это было!“.

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