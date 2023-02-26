ФОТО | ЧМ в Планице: сестры Каазик принесли Эстонии 11-е место в командном спринте, а мужская команда 12-е место
В субботу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице, состоялся командный спринт свободным стилем. Обе эстонские команды прошли квалификацию и в финале эстонская женская команда: Кайди и Кейди Каазику заняла 11-е место, а мужская: Марко Килп и Мартин Химма - 12-е место.
В женских соревнованиях золотые медали достались Швеции. Норвегия заняла второе место, а США третье.
Как и ожидалось, норвежцы выиграли мужские соревнования. Итальянцы и французы также попали на пьедестал почета.
Результаты женских соревнований:
1. Эмма Рибом – Йонна Сундлинг (Швеция) – 19.40,7
2. Анне Кьерсти Калво – Тириль Венг (Норвегия) +2,4
3. Джесси Диггинс – Джулия Керн (США) + 5,3
4. Лаура Гиммлер – Виктория Карл (Германия) + 22,9
5. Аня Вебер – Надин Фендрих (Швейцария) +36,71
6. Ясми Йоенсуу – Криста Пярмякоски (Финляндия) + 37,93...
8. Аня Мандельц – Эва Уревц (Словения) +1.01,43
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11. Кайди Каазику, Кэйди Каазику (Эстония) +1.17,23
Результаты мужских соревнований:
1. Пол Гульберг – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 17.28,14
2. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия) +2,48
3. Рено Же – Ришар Жув (Франция) +16,48
4. Антуан Сир – Грэм Ричи (Канада) +22,95
5. Калле Халварссон – Эдвин Ангер (Швеция) +29,58
6. Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания) +32,52
7. Фридрих Мох – Янош Бруггер (Германия) +37,54
8. Доминик Бурый – Мацей Старега (Польша) +39,70
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12. Марко Килп и Мартин Химма (Эстония) +1.05,72
Два года назад в Оберстдорфе мужская сборная Норвегии и женская сборная Швеции стали победителями в командном спринте.