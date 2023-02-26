ФОТО | ЧМ в Планице: сестры Каазик принесли Эстонии 11-е место в командном спринте, а мужская команда 12-е место

В субботу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице, состоялся командный спринт свободным стилем. Обе эстонские команды прошли квалификацию и в финале эстонская женская команда: Кайди и Кейди Каазику заняла 11-е место, а мужская: Марко Килп и Мартин Химма - 12-е место.