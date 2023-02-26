ФОТО | Эстонский фехтовальщик завоевал серебряную медаль на домашнем чемпионате Европы среди юниоров

„После долгой и мучительной борьбы, медаль завоёвана. Работа, которую я проделал в течение многих лет, окупилась“, — сказал Сальм Delfi. „Это завоёванное серебро, а не проигранное золото. Любая завоёванная медаль делает меня счастливым, конечно золото есть золото… В следующем году я все еще буду юниором, так что мне есть к чему стремиться“.

Сальм выиграл четыре из шести поединков в группе, усложнив себе путь к финалу через 1\128 финала. Сначала он обыграл шведа Хьюго Брандберга 13:12, а затем британца Алека Брука 15:14. В 1/8 финала Сальм победил латвийца Даниэлса Логинова 15:8, а в четвертьфинале Сальм разыгрался и победил израильтянина Йехонатана Ламбрей Мессика со счетом 15:10, а это означало, что медаль уже была в руках юного фехтовальщика. В полуфинале Сальм тоже легко обыграл венгра Сому Сомоди со счетом 15:12.

В финале Сальм потерпел поражение от другого израильского фехтовальщика Йонатана Коэна со счетом 11:15.

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