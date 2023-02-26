В Канаде под санкции попал Владислав Третьяк

Вместе с Третьяком в санкционные списки были внесены еще 128 человек, в том числе бывшие космонавты, депутаты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая.

„Внесение Третьяка, мировой легенды, которого помнят и уважают в Канаде, чье имя в местных музеях хоккейной славы, — это демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимся историей этого спорта“, — прокомментировал расширение канадского санкционного списка посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Третьяк до начала политической карьеры был хоккеистом, на профессиональном уровне он выступал с 1969 по 1984 год и в том числе принимал участие в Суперсериях между Канадой и СССР. Третьяк считается одним из лучших вратарей за всю историю хоккея. В 1989 году он стал первым советским спортсменом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто.