Гинеколог Кюлли Эрланг: на ранней стадии рак шейки матки не имеет симптомов

В 2023 году на бесплатное скрининговое обследование по выявлению рака шейки матки приглашаются женщины, родившиеся в 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 и 1993 годах.

Для прохождения обследования по выявлению рака шейки матки в Восточно-Таллиннской центральной больницы можно обратиться в Женскую клинику (Рави, 18) или Женскую консультацию отделения Тынисмяэ (Харидусе, 6). Зарегистрируйтесь на прием по телефону регистратуры 666 1900 или в цифровой регистратуре ipatsient.ee.

„Тем более важно, чтобы каждая женщина и мать в Эстонии заботилась о своем здоровье и проходила скрининговое обследование на выявление этой коварной болезни. Справьтесь у своих близких, друзей, коллег, ходили ли они на скрининг, и подтолкните к тому, чтобы это сделать, тех, кто обследование не проходил!“ – советует врач.

Согласно статистике Кассы здоровья, ежегодно в среднем у 150 женщин в Эстонии диагностируется рак шейки матки, а умирает вследствие заболевания примерно 60 пациентов. Эти показатели – самые высокие по Европе.

В Эстонии распространенность заболевания раком шейки матки и связанная с ним смертность одни из самых высоких в Европе

„У Больничной кассы есть программа бесплатных скринингов на выявление рака шейки матки, которая позволяет пройти обследование вне зависимости от наличия медицинской страховки. Я настоятельно рекомендую пользоваться это бесплатной для всех возможностью“, – рекомендует доктор Эрланг.

„С другой стороны, обнаруженные на ранней стадии рак шейки матки и предопухолевые состояния успешно поддаются лечению, а пациентки оправляются от болезни намного быстрее, чем в противном случае“ – продолжает она.

„Если женщина обращается в клинику с такими симптомами, как кровотечение или боль, и у нее диагностируют рак шейки матки, то зачастую ее ждет долгое и сложное лечение. Болезнь невозможно полностью искоренить, если она выявляется на поздней стадии“, – описывает врач Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Кюлли Эрланг ситуацию, в которой оказываются женщины, получившие диагноз „рак шейки матки“.

Анализ на рак шейки матки – это быстро и безболезненно

Доктор Эрланг объясняет, что обследование по выявлению рака шейки матки простое и безболезненное. „В ходе скрининга с шейки матки небольшой щеточкой берется мазок для выявления вируса папилломы человека, или ВПЧ. Если ВПЧ обнаружен, пациентка находится под наблюдением, а первичные изменения на шейке матке легко поддаются лечению, если будут выявлены в ходе наблюдения“, – говорит она.

В Эстонии бесплатные скрининговые обследования по выявлению рака шейки матки были впервые проведены в 2006 году, чтобы помочь женщинам вовремя выявить эту болезнь. На обследование женщины приглашаются раз в 5 лет начиная с 30-летнего возраста. Скрининги в рамках программы в стране проводятся ежегодно. Не обязательно ждать персонального приглашения – зарегистрироваться также можно самостоятельно, позвонив по телефону регистратуры, или даже на приеме гинеколога.

Состояние шейки матки отслеживается и у женщин младше 30 лет. У пациенток в возрасте 25 и 28 лет берут образцы ткани шейки матки на клеточный анализ (онкоцитологический тест, ПАП-тест или жидкостный цитологический анализ LBC).

От ВПЧ, являющегося возбудителем рака, можно привиться

Предотвратить рак шейки матки позволяет и вакцинация.

„Вакцина вызывающего рак шейки матки ВПЧ существует уже более 10 лет. Она очень эффективна и предотвращает более 85% изменений на шейке матки. Вакцина против ВПЧ безопасна и имеет очень мало побочных эффектов. Бесплатно прививают девочек в возрасте 13–14 лет в школе, поскольку вакцинация наиболее эффективна до начала половой жизни. Но привиться и защитить себя от рака можно и в более взрослом возрасте“, – говорит доктор Эрланг.

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Что способствует развитию рака шейки матки?

Отвечает врач Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Кюлли Эрланг:

Причиной развития рака шейки матки является ВПЧ, или вирус папилломы человека. Вирус имеет свыше 200 подвидов, но группу высокого онкогенного риска из них составляют 14. При длительном нахождении вируса в организме с большей вероятностью происходят клеточные изменения на шейке матки, или дисплазия шейки матки. На основании этих признаков уже возможно заключить, что может развиться рак шейки матки.

С вирусом папилломы человека в течение жизни сталкиваются в среднем две трети взрослых людей. Вирус передается при кожном контакте. В большинстве случаев ВПЧ успешно поддается лечению, но примерно в 10% случаев возникает стойкая инфекция, что повышает вероятность неудачного сценария развития событий. К сожалению, после перенесенного ВПЧ не возникает иммунитета, то есть возможно повторное заражение вирусом. Частое перенесение ВПЧ или развитие стойкой инфекции могут в свою очередь становиться фактором повышенного риска заболевания раком шейки матки.