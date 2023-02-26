Донбасс был Диким Западом, а теперь может снова стать Диким полем. Откуда взялся донецкий сепаратизм

- Вот прямо такие настроения были маргинальными. Разного рода проекты, которые апеллировали к русскому наследию, всегда собирали мало голосов на Донбассе. Более широко были распространены взгляды о переустройстве Украины на основе автономии Донбасса, какого-то очень узко понимаемого федерализма. Причем воспринималось это больше в культурных категориях - сохранения русского языка, как регионального, советского исторического мифа в противовес украинскому национальному. Но там не было каких-то серьезных сепаратистских настроений, которые были бы направлены на отсоединение от Украины и присоединение к России. Если в Крыму такие настроения в той или иной форме присутствовали на протяжении всех лет независимости, то там - нет. В Донбассе скорее существовал набор мифологем из советского времени. Для людей, которые жили в Донбассе, идеалом была советская Украина с ее приоритетами в плане языка и культуры.

- В 2014 году в Украине прошел хороший опрос о политических настроениях жителей Украины. По его результатам получалось, что жители Донбасса не ощущали, что русский язык как-то угнетается, что им кто-то мешает им пользоваться, учить его в рамках независимой Украины, но при этом они считали, что какая-то угроза им из Киева исходила. Там все было построено на таких вот противоречиях, которыми пользовалась правящая группа, представленная Партией регионов.

- Владимир Путин постоянно повторяет, что Россия вторглась в Украину, чтобы защитить русских в Донбассе, которых там притесняет Украина, в первую очередь по языковому принципу. Многие в Европе и России до сих пор верят, что донецкий сепаратизм имеет под собой некие реальные основания. Действительно ли регион был пророссийским до 2014 года?

СПРАВКА: Константин Скоркин - украинский публицист, гражданский активист, политолог и историк, участник украинской общественно-просветительской молодежной организации СТАН , уроженец Луганска, выпускник Луганского национального педагогического университета им. Тараса Шевченко. С 2001 по 2015 год жил и работал в Луганске. В 2012 году неудачно баллотировался в Верховную Раду Украины по спискам украинской партии „ За будущее „. Занимается исследованиями политической истории Донбасса. Сотрудничает с Фондом Карнеги ( Carnegie Endowment for International Peace ), „Медузой“, европейскими и американскими изданиями.

Эта ностальгия во многом подпитывала ошибочное московское восприятие региона, как русофильского. Но это было скорее стремление вернуться в советское прошлое, когда Донбасс был такой „всесоюзной кочегаркой“, всесоюзным центром промышленности. После распада СССР он этот статус утратил, а людям хотелось его вернуть. Было представление о некоем светлом прошлом „Донбасса“, которое Украина у него украла, ощущение, что с распадом СССР все стало хуже. Хотя на самом деле кризисные явления набирали силу еще с 70-х годов по мере исчерпания ресурсов донецких угольных шахт. Фактически, Донбасс мог существовать только в рамках большого планового хозяйства, а в условиях рыночной экономики он оказался неэффективен.

Кроме того, местная правящая группа, „Донецкий клан“, представленная Партией регионов, активно приложила руку к тому, чтобы Донбасс максимально тяжело пережил переход к рынку, деиндустриализацию начала 1990-х. Все их капиталы были заработаны на приватизации, распиле донбасской промышленности, „освоении“ ее активов. Многие трудности этого перехода были связаны с тем, что дотации, которые выделялись на реструктуризацию экономики, не только украинские, но и европейские, разворовывались этими местными бонзами. В то же время им было очень удобно винить во всех бедах Киев. Они очень удачно играли на разочаровании в независимости, на ностальгических настроениях местных жителей. В Донбассе существовала мифология, что он кормит Украину. На самом деле этого не было - большинство шахт были дотационными.

- А что это за „местная правящая группа“? Кто такие - „донецкие“? Кто управлял Донбассом до 2014 года, когда началось российское вторжение на Донбасс?