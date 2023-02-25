Зять Шойгу поставил лайк под антивоенным постом Юрия Дудя. Пригожин предложил "поймать его и отправить на боевые действия“

Лайк Столярова появился под записью Дудя в инстаграме, посвященной годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, в которой журналист, в частности, назвал происходящее „кровавой и бессмысленной войной, которую развязал Путин и его окружение“.

Вскоре лайк под постом Дудя исчез, а сам Столяров в своем инстаграме заявил, что „ничего не лайкал“. „Не давайте собой манипулировать с помощью фотошопа. Всех обнял!“ — написал он.

Издание „Полигон.медиа“, однако, выяснило, что ранее Столяров лайкнул два других поста в инстаграме Дудя. Один лайк он поставил интервью с режиссером Александром Молочниковым, второй — интервью с главным редактором „Новой Газеты“ Дмитрием Муратовым.

На лайк Столярова также обратил внимание основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. „Надо поймать Столярова и привести его ко мне. Я его обучу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия“, — заявил бизнесмен.

Евгений Пригожин в последние недели регулярно публично критикует Минобороны и его руководство, в том числе лично Шойгу. 22 февраля он обвинил министра в массовых потерях ЧВК Вагнера под Бахмутом, заявив, что их бы не случилось, если бы Минобороны обеспечило наемников боеприпасами.