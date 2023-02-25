Reuters: Иран разработал крылатую ракету с дальностью 1650 км

„Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской Республики Иран “, - заявил Гаджизаде. По государственному телевидению были продемонстрированы кадры, показывающие новую крылатую ракету Paveh.

Как пишет Reuters, Иран расширил свою ракетную программу, особенно в части создания баллистических ракет, вопреки возражениям со стороны Соединенных Штатов и выражениям обеспокоенности со стороны европейских стран. Власти Ирана заявляют, что программа носит исключительно оборонительный и сдерживающий характер.