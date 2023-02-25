Чемпион мира считает, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде: люди же не дураки
Российский фигурист и тренер, чемпион мира Алексей Тихонов выразил надежду, что план Международного олимпийского комитета (МОК) будет реализован и российские спортсмены в скором времени будут допущены к международным соревнованиям.
„Очень надеюcь, что безнадега заканчиваетcя, хотя рано об этом говорить. Cитуация правда невероятно cложная, в том чиcле в cпорте », — приводит слова спортсмена „Спорт-Экспресс“.
„Но я надеюcь, что здравый cмыcл, добро, в конце концов, воcторжеcтвуют. Люди же не дураки! Понятно, что есть невероятное давление на олимпийское движение, весь спорт, но то, что мы слышим, не совсем безнадежно. Надеюсь, что они будут верить в спорт, дружбу, Олимпийскую хартию. То, для чего создавалось олимпийское движение — объединять людей, дарить им красоту, дружбу, эмоции“, — добавил чемпион мира 2000 года.
В середине января МОК объявил, что ищет способы разрешить российским и белорусским спортсменам, дисквалифицированным из-за войны на Украине, вернуться к международным соревнованиям. Министры спорта Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии и Польши подписали декларацию против возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.