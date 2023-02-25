Правда ли, что в новом клипе певица Мадонна сбивает с шахматной доски пешку в цветах украинского флага?
В интернете завирусилось видео, в котором американская певица якобы скидывает с шахматной доски сине-жёлтую пешку. Утверждается, что так она „предрекла Украине полный провал в СВО“. Мы проверили подлинность этого ролика.
Видео появилось в Сети в середине февраля 2023 года и существует в трёх версиях: короткой (длительностью 5 секунд), немного длиннее (11 секунд) и полной (12 секунд). При этом первые два варианта обрезаны не только по хронометражу, но и по картинке, поскольку лишь в полном ролике видно, что это запись сториз в инстаграме* артистки. В блоге телеканала „Царьград“ в „Дзене“ объяснили, что в своём клипе певица предрекает Украине полный провал: „Это опубликованные ближайшие планы западных кукловодов. Мадонна — давний адепт мистического учения каббалы, которого придерживаются многие из мировой бизнес- и политической элиты. Метафора понятна даже тем, кто не играет в шахматы. Вокруг пешки-Украины — слон, две ладьи и другие фигуры. Затем женская рука лёгким движением опрокидывает пешку (при этом на кадрах не видно лица, поэтому невозможно установить личность этого человека. — Прим. ред.). Это не первый раз, когда эпатажная поп-дива пытается донести до мира таким образом перспективы Украины. В декабре Мадонна опубликовала у себя в соцсети видео, на котором она кладёт украинский флаг себе в рот, несколько секунд жуёт и выплёвывает“.
В Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (120 000 просмотров на момент написания этого разбора) Мадонну назвали „любительницей пожевать укрофлаг“ и отметили, что ролик со сбиванием пешки она выложила перед посланием президента РФ Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля. Также вирусный клип появился в других Telegram-каналах (примеры тут, тут, тут и тут), пабликах во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут), „Одноклассниках» и на новостных веб-сайтах. При этом авторы некоторых публикаций утверждают, что на фоне видеоряда играет песня со словами „Хочешь извиниться? Абсолютно никто не извиняется“.
В декабре 2022 года по интернету действительно разошлось видео, также выполненное в виде записи сториз, на которой Мадонна якобы жевала флаг Украины, а затем выплюнула его. „Проверено“ разбирало тот ролик и установило, что артистка не выкладывала его у себя в соцсетях и что он был смонтирован. Причём слова „Хотела бы извиниться… абсолютно ни перед кем“ звучали именно в том видео с флагом, а в новом вирусном клипе с пешкой использована другая композиция — Hey, Mickey! от рэп-исполнительницы Baby Tate (там упомянутых строк про извинения нет).
Что касается нового видео, то, как и в прошлый раз, мы не смогли найти его на странице Мадонны в Instagram. Во-первых, сториз доступны в профиле лишь первые 24 часа, после чего скрываются от сторонних пользователей. Во-вторых, певица не выкладывала этот ролик отдельным постом и не сохраняла его в специальных альбомах. Кроме того, заметок об этом провокационном клипе нет ни в одном зарубежном СМИ или на каком-либо фанатском портале, посвящённом жизни и творчеству Мадонны, а по Сети ходит одна и та же запись. Это кажется странным, учитывая, что на момент написания этого текста на страницу поп-дивы подписано почти 18,9 млн человек. Более того, после 24 февраля 2022 года у себя в инстаграме Мадонна множество раз выражала поддержку украинскому народу.
Наиболее раннюю публикацию с новым роликом „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „Шейх Тамир» (163 000 просмотров), который упоминался в наших разборах более десятка раз в связи с распространением поддельных фото и видео, а также других ложных сообщений. Там пятисекундная версия клипа была выложена 17 февраля 2023 года в 11:57 по московскому времени. При этом в полной версии записи на отметке 0:12 видно, что в профиле Мадонны последним опубликован пост за 11 февраля (следующая запись на странице певицы выложена лишь 14 февраля). Получается, что запись сториз, доступной на странице только в течение суток, появилась в Сети спустя почти неделю после создания видео.
Кроме того, в вирусном ролике на отметках 0:08 и 0:11 видны две другие сториз с фотографиями Мадонны: на первой написано слово your («твоя“), на второй — bitch («сучка“). Мы нашли эти сториз на сайте Daily Mail и нескольких фанатских ресурсах в Facebook, согласно которым двум записям предшествовала третья со словом not («не“), чтобы в итоге получилась фраза Not your bitch («Не твоя сучка“). Однако на вирусном видео эта сториз отсутствует.
Разбирая фальшивое видео с украинским флагом, мы нашли неотредактированный оригинал в тиктоке певицы, поэтому снова начали поиски оттуда. Фортуна нас не подвела: в тиктоке Мадонны интересующий нас ролик появился 18 декабря 2022 года и собрал 1,8 млн просмотров. В том видео нет ни шахматных фигур, ни отсылок к Украине — оно смонтировано по-другому, а на фоне звучит музыка из трека Мадонны Back That Up To The Beat.
На то, что вирусный ролик с пешкой в цветах Украины был смонтирован и выдан за публикацию Мадонны, также указывает ещё одна деталь. Надпись 19h (означает, что сториз была выложена 19 часов назад) написана не тем шрифтом, что используется в Instagram (это особенно видно по цифре 9).
Таким образом, Мадонна не делилась клипом, в котором сбивает с шахматной доски пешку в цветах украинского флага. Вирусное видео было смонтировано, а в его основе лежит настоящий ролик певицы, который она опубликовала пару месяцев назад.
Итог: Фейк