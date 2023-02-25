Лукашенко едет в Пекин на встречу с Си Цзиньпином

По словам представителя Пекина, цель поездки - углубление взаимного политического доверия между странами. В заявлении также подчеркивается, что Китай продолжает поддерживать Беларусь и выступает против любых попыток западных стран вмешиваться во внутренние дела Беларуси и „незаконных“ односторонних санкций против Минска.

Последний раз Си и Лукашенко встречались в сентябре прошлого года в Узбекистане.

Вчера Китай представил свой мирный план по прекращению войны в Украине.

Сегодня Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что также планирует посетить Пекин в начале апреля. Глава государства подчеркнул, что мир в Украине возможен только в том случае, если Россия выведет все свои войска с украинских территорий и прекратит агрессию. „Но хорошо, что Китай участвует в попытках установления мира“, — сказал Макрон.

Аналогичную позицию вчера высказал президент Украины Зеленский, который также пообещал встретиться с председателем КНР.

Президент США Джо Байден вчера поздно вечером подчеркнул, что не считает разумным надеяться на то, что Китай станет посредничеством в серьезном мире для Украины.