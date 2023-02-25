За рубежом
25.02.2023, 14:56

Лукашенко едет в Пекин на встречу с Си Цзиньпином

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Lääneriikide poolt sanktsioneeritud Valgevene president Aljaksandr Lukašenka (paremal) ja Hiina liider Xi Jinping 2010. aastal Minskis.
Lääneriikide poolt sanktsioneeritud Valgevene president Aljaksandr Lukašenka (paremal) ja Hiina liider Xi Jinping 2010. aastal Minskis.
ФОТО: imago stock&people | Scanpix

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Беларуси Александр Лукашенко будет находиться в Китае с 28 февраля по 2 марта“, — сообщила в субботу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По словам представителя Пекина, цель поездки - углубление взаимного политического доверия между странами. В заявлении также подчеркивается, что Китай продолжает поддерживать Беларусь и выступает против любых попыток западных стран вмешиваться во внутренние дела Беларуси и „незаконных“ односторонних санкций против Минска.

Последний раз Си и Лукашенко встречались в сентябре прошлого года в Узбекистане.

Вчера Китай представил свой мирный план по прекращению войны в Украине.

Сегодня Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что также планирует посетить Пекин в начале апреля. Глава государства подчеркнул, что мир в Украине возможен только в том случае, если Россия выведет все свои войска с украинских территорий и прекратит агрессию. „Но хорошо, что Китай участвует в попытках установления мира“, — сказал Макрон.

Аналогичную позицию вчера высказал президент Украины Зеленский, который также пообещал встретиться с председателем КНР.

Президент США Джо Байден вчера поздно вечером подчеркнул, что не считает разумным надеяться на то, что Китай станет посредничеством в серьезном мире для Украины.

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