Стоматолог и ортодонт: сократить очереди на лечение помогут триаж и сотрудничество специалистов(1)
Очереди на ортодонтическое лечение расписаны на несколько лет вперед, на сегодняшний день ситуация такова, что даже просто попасть в очередь может показаться выигрышем в лотерею. По словам стоматолога City Clinics д-ра Эвы Воог и ортодонта клиники Vunder Orthodontics д-ра Марью Вундер, прием пациентов в соответствии с триажом, т.е. в зависимости от срочности потребности в помощи, и более тесное сотрудничество между стоматологами и ортодонтами помогло бы облегчить ситуацию.
Исследования здоровья полости рта, проведенные в Эстонии, показывают, что почти половина детей и взрослых имеют проблемы с зубами и что за ними не ухаживают должным образом. „Как врачи, мы видим, что причины обращения в стоматологическую клинику часто кроются в плохой гигиене полости рта. Также в том, что стоматолога посещают не заблаговременно, а только тогда, когда уже есть проблема,“- говорит доктор Эве Воог, стоматолог City Clinics Tallinn. По ее словам, многие приходят к стоматологу слишком поздно. Однако это создает необходимость в более длительном и сложном лечении, которое также является значительно более изнурительным и дорогостоящим для пациента. „Даже с детьми часто обращаются к стоматологу только тогда, когда необходимость лечения очевидна, несмотря на то, что Больничная касса обеспечивает бесплатные стоматологические осмотры и лечение детей до 19 лет,“- говорит Воог.
Регулярные стоматологические осмотры являются наиболее важной частью заботы о здоровье полости рта и должны начинаться с детства. „Регулярные визиты к стоматологу не реже одного раза в год, с одной стороны, помогают предотвратить развитие серьезных воспалений, а с другой стороны, помогают вовремя выявить необходимость ортодонтического вмешательства,“- пояснила Воог, отметив, что лечение стоматологических заболеваний в детстве значительно снижает потребность в ортодонтическом лечении во взрослом возрасте. По ее словам, нынешние очереди на лечение отчасти связаны с тем, что нужное лечение не было получено вовремя.
Своевременное лечение помогает предотвратить последующие проблемы
„Очень важно, чтобы во время визитов стоматолог также проверял прикус. Некоторые проблемы могут быть выявлены уже при молочных зубах и требуют раннего лечения. Контроль за прорезыванием зубов, своевременный осмотр прикуса и лечение зубов особенно важны у детей, так как некоторые аномалии могут усугубляться по мере роста ребенка,“- говорит Воог. По ее словам, своевременное обращение к ортодонту помогает добиться лучших результатов при менее радикальном лечении.
Ортодонт клиники Vunder Orthodontics Марью Вундер подтвердила важность своевременного ортодонтического лечения. „Ортодонтия обычно состоит из двух частей: перемещения зубов и управления ортопедическим ростом челюстей. Лечение, направленное на рост, можно проводить только в период роста ребенка, поэтому определение потребности в лечении и начало лечения имеют критическое значение по времени,“- говорит Вундер, которая пока работает только в Цюрихе, но в апреле откроет ортодонтическую клинику в Таллинне. По этой же причине доктор Вундер в приоритетном порядке принимает детей как в швейцарских, так и в таллиннских клиниках.
Лечение, пропущенное в период взросления, может быть причиной того, что взрослые нуждаются в ортодонтическом лечении. „У взрослых выявляется неправильный прикус, если зубы стираются неравномерно, человек неправильно прикусывает из-за положения зубов или некоторые зубы вообще не соприкасаются с противоположным зубом,“- говорит Вундер. Она добавила, что при необходимости ортодонт также готовит пациента к будущей операции, протезированию или установке имплантатов. „Очень важно, чтобы и дети, и взрослые пациенты получали приоритетные приемы у ортодонта для срочных процедур. Здесь особенно важен обмен информацией и сотрудничество между стоматологом, ортодонтом и хирургом,“- сказала Вундер.
Пациент не должен оставаться один
Оба доктора подчеркивают важность сотрудничества между стоматологом и ортодонтом. „Важно, чтобы пациент не оставался один в процессе лечения и чтобы не возникала ситуация, когда пациент несет ответственность за поиск врача-специалиста и предоставление информации,“- говорит Вундер. Она указала, что нагрузка на очереди на лечение добавляется, когда пациент состоит на учете у нескольких ортодонтов, обращаясь за помощью самостоятельно, а также когда ортодонт не имеет никакой информации об истории болезни пациента, когда приходит на прием. „Например, клиники City Clinics и Vunder Orthodontics расположены в Таллинне в одном здании через коридор, что значительно облегчает сотрудничество между врачами и жизнь пациентов,“-говорит ортодонт. Марью Вундер, и Ева Воог признают, что сотрудничество двух специалистов не обязательно требует общего помещения, и было бы достаточно, если бы система была построена на более активном сотрудничестве, и у пациента было бы меньше ответственности за поиск специалиста и предоставление информации.
„Не менее важно, чтобы стоматолог был компетентен в назначении лечения и чтобы пациента направляли к ортодонту по мере необходимости, а не на всякий случай,“ – сказала Вундер. По ее словам, для детей особенно важно, чтобы стоматолог знал об этапах прорезывания зубов и распознавал не нормальное развитие. „Это помогает избежать ситуации, когда дети, которые на самом деле не нуждаются в таком лечении, стоят в очереди к ортодонтам,“- объяснила ортодонт.
Воог также заявила, что рекомендация обратиться к ортодонту должна в первую очередь исходить от стоматолога, который может оценить, насколько быстро пациент нуждается в помощи специалиста. „В идеале схема стоматологической помощи должна выглядеть так, где у каждого человека есть конкретный стоматолог, которого он регулярно посещает и который знаком с его историей болезни, как семейный врач. При необходимости лечащий врач направляет пациента к врачу-специалисту, например, к ортодонту, делясь со специалистом важными нюансами предшествующего лечения и причинами необходимости специального лечения,“- сказала Воог. По словам Воог и Вундер, сотрудничество между специалистами в специальных областях и установление порядка в зависимости от срочности потребности в помощи поможет обеспечить своевременное лечение тех, кто срочно нуждается в помощи, и сделает процесс значительно более эффективным.
Важно знать!
• Впервые к стоматологу следует обратиться в возрасте 2-3 лет. Это позволяет ребенку привыкнуть к врачу и процедурам.
• Пока ребенку не исполнится 19 лет, стоматологические осмотры и лечение оплачивает Больничная касса.
• Ребенок должен быть осмотрен стоматологом даже при отсутствии жалоб или кариеса. Затем стоматолог может наблюдать за прорезыванием зубов, чтобы обнаружить возможные аномалии.
• Как для детей, так и для взрослых важен регулярный осмотр у стоматолога (посещение стоматолога не реже одного раза в год), он также помогает выявить возможные проблемы с прорезыванием зубов, которые требуют ортодонтического вмешательства на ранней стадии.
• При необходимости ортодонт может проверить зубной ряд ребенка в возрасте около 8 лет.
• Взрослому обязательно следует обратиться к ортодонту, если положение зубов мешает приему пищи, например, стало затруднительно чистить зубы или человека беспокоит положение зубов (зубы расположены неровно, промежутки между зубами слишком большие и др).