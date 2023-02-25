Стоматолог и ортодонт: сократить очереди на лечение помогут триаж и сотрудничество специалистов

„Очень важно, чтобы во время визитов стоматолог также проверял прикус. Некоторые проблемы могут быть выявлены уже при молочных зубах и требуют раннего лечения. Контроль за прорезыванием зубов, своевременный осмотр прикуса и лечение зубов особенно важны у детей, так как некоторые аномалии могут усугубляться по мере роста ребенка,“- говорит Воог. По ее словам, своевременное обращение к ортодонту помогает добиться лучших результатов при менее радикальном лечении.

Регулярные стоматологические осмотры являются наиболее важной частью заботы о здоровье полости рта и должны начинаться с детства. „Регулярные визиты к стоматологу не реже одного раза в год, с одной стороны, помогают предотвратить развитие серьезных воспалений, а с другой стороны, помогают вовремя выявить необходимость ортодонтического вмешательства,“- пояснила Воог, отметив, что лечение стоматологических заболеваний в детстве значительно снижает потребность в ортодонтическом лечении во взрослом возрасте. По ее словам, нынешние очереди на лечение отчасти связаны с тем, что нужное лечение не было получено вовремя.

Исследования здоровья полости рта, проведенные в Эстонии, показывают, что почти половина детей и взрослых имеют проблемы с зубами и что за ними не ухаживают должным образом. „Как врачи, мы видим, что причины обращения в стоматологическую клинику часто кроются в плохой гигиене полости рта. Также в том, что стоматолога посещают не заблаговременно, а только тогда, когда уже есть проблема,“- говорит доктор Эве Воог, стоматолог City Clinics Tallinn. По ее словам, многие приходят к стоматологу слишком поздно. Однако это создает необходимость в более длительном и сложном лечении, которое также является значительно более изнурительным и дорогостоящим для пациента. „Даже с детьми часто обращаются к стоматологу только тогда, когда необходимость лечения очевидна, несмотря на то, что Больничная касса обеспечивает бесплатные стоматологические осмотры и лечение детей до 19 лет,“- говорит Воог.

Ортодонт клиники Vunder Orthodontics Марью Вундер подтвердила важность своевременного ортодонтического лечения. „Ортодонтия обычно состоит из двух частей: перемещения зубов и управления ортопедическим ростом челюстей. Лечение, направленное на рост, можно проводить только в период роста ребенка, поэтому определение потребности в лечении и начало лечения имеют критическое значение по времени,“- говорит Вундер, которая пока работает только в Цюрихе, но в апреле откроет ортодонтическую клинику в Таллинне. По этой же причине доктор Вундер в приоритетном порядке принимает детей как в швейцарских, так и в таллиннских клиниках.

Лечение, пропущенное в период взросления, может быть причиной того, что взрослые нуждаются в ортодонтическом лечении. „У взрослых выявляется неправильный прикус, если зубы стираются неравномерно, человек неправильно прикусывает из-за положения зубов или некоторые зубы вообще не соприкасаются с противоположным зубом,“- говорит Вундер. Она добавила, что при необходимости ортодонт также готовит пациента к будущей операции, протезированию или установке имплантатов. „Очень важно, чтобы и дети, и взрослые пациенты получали приоритетные приемы у ортодонта для срочных процедур. Здесь особенно важен обмен информацией и сотрудничество между стоматологом, ортодонтом и хирургом,“- сказала Вундер.

Пациент не должен оставаться один