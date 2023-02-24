Журналисты подтвердили гибель 15 тысяч россиян в Украине. Это больше, чем официальное число погибших в Афганской войне

Среди погибших больше 1200 мобилизованных, свыше 1300 заключенных, больше 1800 офицеров, а также 199 офицеров высшего ранга — подполковников, полковников и генералов.

Как отмечает „Медиазона“, за год вторжения Россия потеряла больше россиян, чем Советский Союз за время Афганской войны, где, по официальным оценкам, погиб 15 051 человек.

Журналисты, ведущие поименный список россиян, погибших на войне, подчеркнули, что реальный уровень потерь значительно выше, поскольку эти данные учитывает только те случаи, которые подтверждаются публично.

Минобороны РФ за время войны трижды сообщало о своих потерях, в последний раз — в сентябре 2022 года. Тогда российская сторона утверждала, что погибли 5937 российских военнослужащих.

В Генштабе ВСУ, который ежедневно подсчитывает российские потери, сообщили утром 24 февраля, что за год полномасштабного российского вторжения „ликвидировано“ 146 820 россиян.