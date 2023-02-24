Военный тупик и глобальный бренд. Девять украинских и российских экспертов подводят итоги первого года войны

На глобально-стратегическом уровне Россия находится в плачевной ситуации. Она потеряла уже только по задокументированным данным сайта Oryx больше 9 тысяч единиц техники. Реальные потери больше 10-11 тысяч единиц. Не нужно быть аналитиком, промышленником или финансистом, чтобы понимать, что Россия не может восстановить за год такие потери. За спиной России нет Запада, 50% мировой экономики. За ее спиной только Иран и Северная Корея.

За этот год полномасштабной войны мы увидели очень четко, что все планы, которые строил Кремль - быстрое подчинение Киева и всей Украины, большая сложная операция в течении нескольких месяцев по полному захвату Донбасса, удержанию других захваченных территорий, как и оккупация Харькова и удержание Херсона - провалились. На стратегическом уровне у России только череда неуспехов и неудач. Захват крохотного городка Соледар - это тактический или оперативный уровень.

Пока ни у одной из сторон нет решающего перевеса. И нет возможности его сконцентрировать на каком-то участке. Если не будет изменения базовых параметров, эта война может затянуться очень надолго. Нужны качественные изменения: например, масштабные поставки военной техники Украине для формирования ударного кулака.

Многие, исходя из того, что план Путина провалился, думали в прошлом году, что дальше будет молниеносная война и победа Украины. Но по итогам года можно сказать, что война вошла в затяжную фазу, из которой никакого стратегического выхода не видно. Пока обе стороны конфликта примерно равны друг другу в боевых возможностях. Но это стратегический тупик, патовая ситуация. Западные партнеры дают Украине военную технику в недостаточных объемах. Россия смогла увеличить численность своих войск за счет мобилизации, но их качество недостаточно для проведения генерального наступления.

Все российские эксперты, принявшие участие в этом опросе, уехали из России в 2022 году или ранее.

Это говорит о том, что чем дальше будет затягиваться эта война, тем хуже она будет для России. Потому что ей негде будет брать технику для оснащения своих оккупационных войск. Без современной техники невозможно вести современную войну.

В потенциале это приближает Украину к победе. Потому что она продолжает насыщаться современной техникой. Да, это происходит медленно, да, хотелось бы, чтобы танки были раньше, чем это было объявлено. Но все же техника идет. Со стороны России мы ничего подобного не видим. И не увидим, потому технику для современной механизированной войны ей взять негде.

Внешняя политика: глобальный бренд „Украина“, Россия больше не „великая держава“

Аналитик по международным отношениям Украинского института будущего Илия Куса:

Год войны привел к беспрецедентной мобилизации стран Европы и США в поддержку Украины. Произошла фактическая интеграция Украины в структуры НАТО и ЕС.

Украина начала двигаться к пониманию того, что для нее важен не только Запад. В вопросах санкций и многого другого страны Африки и Юго-восточной Азии могут играть не менее важную роль, чем страны Запада. Это важный итог. Но я не считаю, что Украина развернула на этом направлении эффективную работу.

Бренд „Украина“ стал глобальным в силу большого внимания к стране. Украина стала символом стойкости и сопротивления. Многое украинское из военной области будет популярным после войны. Но важно понимать, что долго сохранять внимание к бренду „Украина“ просто так будет невозможно. Украине еще предстоит разработать стратегию, как популяризировать свой бренд после войны и использовать его в фазе послевоенного развития.

Война перешла в стадию войны на истощение. В этой ситуации важно, что происходит не только на фронте, но и в тылу. Украине надо думать над моделью развития в условиях войны и после войны. Успешность Украины в будущем будет зависеть от создания бренда страны, преодолевшей войну.