Благо или проблема? Более половины имеющих голос на местных выборах в Ида-Вирумаа, не могут избирать в Рийгикогу

На местных выборах в 2017 году жителей Ида-Вирумаа, имевших право голоса, насчитывалось по данным МВД 118038 (явка составила менее половины, так как проголосовали всего 55896).

На выборах в Рийгикогу 2019 году право голоса имелось у 56836 жителей Ида-Вирумаа (из них, опять же, проголосовало менее половины или 27414 человека).

Как ни считай, математика здесь проста: почти половина или 52% жителей Ида-Вирумаа, имеющих право голоса на местных выборах, не могут выбирать своих представителей в Рийгикогу.

На этих выборах в парламент количество ида-вирусцев, которые имеют право голоса по данным МВД насчитывается на тысячу меньше, чем в 2019 году, а именно - 55667 человек. Это еще больше увеличивает разрыв между местными выборами и выборами в Рийгикогу. Если опираться на это число, то получится, что право голоса на этих выборах будет у 47% жителей северо-востока, обладающим избирательным правом в случае с местными выборами, а 53% ида-вирусцев не смогут влиять на расстановку политических сил в новом составе Рийгикогу - в большинстве своем это граждане РФ или неграждане, имеющие постоянный вид на жительство в Эстонии.

В Таллинне расклад иной

Для сравнения давайте посмотрим, как обстоят дела с участием в выборах столичного населения.

В Таллинне в местных выборах 2017 года имели право принять участие 361539 (этим правом воспользовались 53,5% таллиннцев). На выборах в Рийгикогу 2019 года количество людей, имеющих избирательное право, составило 268 486, т.е. почти у сотни тысяч столичных жителей отсутствовало право влиять на расстановку политических сил. В процентном отношении однако это чуть менее 26%. На предстоящих выборах право голосовать получат на пару тысяч меньше - 266392 человека, из чего следует, что процент тех, кто имеет право выбирать местную власть, но не сможет выбрать государственную, чуть вырастет и составит около 28%.