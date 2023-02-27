Благо или проблема? Более половины имеющих голос на местных выборах в Ида-Вирумаа, не могут избирать в Рийгикогу
Как вы думаете, какой процент жителей Ида-Вирумаа из тех, кто в качестве избирателя влияет на расстановку местных политических сил и принятие решений, может также своим голосом повлиять на решения на уровне государства? RusDelfi посчитал этот процент, опираясь на данные Министерства внутренних дел.
На местных выборах в 2017 году жителей Ида-Вирумаа, имевших право голоса, насчитывалось по данным МВД 118038 (явка составила менее половины, так как проголосовали всего 55896).
На выборах в Рийгикогу 2019 году право голоса имелось у 56836 жителей Ида-Вирумаа (из них, опять же, проголосовало менее половины или 27414 человека).
Как ни считай, математика здесь проста: почти половина или 52% жителей Ида-Вирумаа, имеющих право голоса на местных выборах, не могут выбирать своих представителей в Рийгикогу.
На этих выборах в парламент количество ида-вирусцев, которые имеют право голоса по данным МВД насчитывается на тысячу меньше, чем в 2019 году, а именно - 55667 человек. Это еще больше увеличивает разрыв между местными выборами и выборами в Рийгикогу. Если опираться на это число, то получится, что право голоса на этих выборах будет у 47% жителей северо-востока, обладающим избирательным правом в случае с местными выборами, а 53% ида-вирусцев не смогут влиять на расстановку политических сил в новом составе Рийгикогу - в большинстве своем это граждане РФ или неграждане, имеющие постоянный вид на жительство в Эстонии.
В Таллинне расклад иной
Для сравнения давайте посмотрим, как обстоят дела с участием в выборах столичного населения.
В Таллинне в местных выборах 2017 года имели право принять участие 361539 (этим правом воспользовались 53,5% таллиннцев). На выборах в Рийгикогу 2019 года количество людей, имеющих избирательное право, составило 268 486, т.е. почти у сотни тысяч столичных жителей отсутствовало право влиять на расстановку политических сил. В процентном отношении однако это чуть менее 26%. На предстоящих выборах право голосовать получат на пару тысяч меньше - 266392 человека, из чего следует, что процент тех, кто имеет право выбирать местную власть, но не сможет выбрать государственную, чуть вырастет и составит около 28%.
Вывод таков, что львиная доля людей, проживающих в Эстонии, и не имеющих возможности влиять на политику государства, это жители Ида-Вирумаа. И самое любопытное, что к этому можно относиться двояко: кто-то скажет, мол, плохо, что люди, имеющие постоянный вид на жительство, не могут влиять на жизнь страны, а кто-то отметит, что это как раз плюс, усомнившись в лояльности „серопаспортников“ и граждан иных государств.